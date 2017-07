Zajišťovací příkazy nejsou nadužívány, tvrdí ministerstvo financí

„Nadužívání zajišťovacích příkazů, které je resortu financí podsouváno, nenasvědčují závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, ani Nejvyššího správního soudu. Finanční správa využívá zajišťovací příkazy v souladu se zákonem. Z pohledu jejího vnitřního fungování postupuje podle příslušného metodického pokynu a disponuje odbornou pracovní skupinou a garanty na úrovni finančních úřadů,“ uvádí materiál.

Finanční správa v uplynulých měsících čelila kritice, že zajišťovací příkazy zneužívá, a likviduje tak i řadu poctivých firem, které se do řetězových obchodů mohly dostat neúmyslně. Po obstavení účtů totiž řada firem není schopna pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let. Problémem se v květnu zabývala Poslanecká sněmovna na návrh TOP 09. Sněmovna tehdy vyzvala premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby finanční správa dodržovala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a aby zajišťovací příkazy využívala jen v odůvodněných případech.

Zajišťovací příkaz je jedním z institutů finanční správy proti neplatičům daní. Úředníci mohou předpokládanou daň vybrat dopředu a zadržet tak peníze nebo majetek, dokud firma neuhradí částku uvedenou v příkazu. Správce daně však musí mít podle daňového řádu vážné a důvodné pochybnosti o tom, že by daňová povinnost bez použití zajištění byla po vyměření uhrazena.

Letos do dubna podle materiálu Finanční správa vydala 601 příkazů na 873 milionů korun. Loni to bylo 1561 zajišťovacích příkazů na 3,3 miliardy korun, o rok dříve 1605 příkazů na 3,6 miliardy korun. Na jednu firmu může správa vydat více zajišťovacích příkazů. Loni se tak příkazy týkaly 309 firem, o rok dříve 424.

Nárůst počtu příkazů od roku 2013, kdy jich bylo vydáno 457, vysvětluje správa rostoucím počtem příkazů vydaných na jednu firmu (z 1,63 v roce 2013 na 5,05 v roce 2016). „Dosavadní zjištění finanční správy svědčí o tom, že používání zajišťovacích příkazů vedlo ke změně chování organizátorů karuselových podvodů, kteří začínají využívat vyšší počet bílých koní, z nichž každý má ze systému DPH vyvést nižší částku. Tato změna chování vedla k nárůstu počtu dotčených plátců (z přibližně 300 v roce 2013 na něco přes 400 v roce 2015),“ uvádí materiál.

Dokument dále upozorňuje, že od roku 2013 do dubna letošního roku byl vydán zajišťovací příkaz 1502 firmám. Celkem 528 se jich odvolalo k Odvolacímu finančnímu ředitelství, a to zrušilo a to zrušilo dva příkazy. To podle zprávy svědčí o dobrém nastavení praxe.

Z 528 firem podalo 135 žalobu ke krajským soudům. Dosud správní soudy prvního stupně nerozhodly v 89 případech. Zároveň definitivně soudy zrušily zajišťovací příkazy celkem šesti firmám, což podle dokumentu představuje 0,47 procenta všech daňových subjektů, kterým byl vydán zajišťovací příkaz od roku 2013.

Zajišťovací příkazy příkazy Rok Počet vydaných příkazů Částka (mil. Kč) Úhrada ze zajištění (mil. Kč) Počet subjektů 2013 457 6173 N/A 280 2014 1032 4172 256 328 2015 1605 3633 822 424 2016 1561 3329 1098 309 04/2017 601 324 324 161

Zdroj: Finanční správa

