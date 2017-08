Žádost o stíhání Babiše kampaň ČSSD nezmění

O vydání vrcholných představitelů ANO požádala policie poslance minulý týden. „Určitě to nějakým způsobem vstupuje do předvolebního dění, ale nemělo by to měnit zásadním ani polozásadním způsobem to sdělení, které jsme si my nadesignovali a které je správné,“ řekl Žanony. Sociální demokraté se podle něj nenechají odtáhnout od svého hlavního tématu.

Roli volebního stratéga převzal Žanony na konci června po poslanci Janu Birkem a právě na jednotnou linku kampaně se soustředí. „Moje úloha je dozorovat, aby kampaň měla jeden srozumitelný příběh, který se dobře trefí do toho, co od nás voliči očekávají,“ vysvětlil. ČSSD se chce prezentovat jako strana, která pomáhá lidem, aby se jim v různých situacích snáze žilo.

Volební lídr strany Lubomír Zaorálek minulý týden vyhlásil na billboardech „válku levné práci“ sloganem Když bohatne země, musí bohatnout i lidé. „Od centrální myšlenky by se to nemělo odklánět. Lidi makají a zaslouží si z toho koláče o něco víc. Není jen spravedlivé, ale i racionální a správné, že když chce země mít dobrou budoucnost, tak se musí lidem lépe žít,“ uvedl Žanony.

Problém tradičních stran zaujmout voliče spatřuje v ekonomické situaci i v tom, že nová média usnadňují zápornou kampaň. „Je dnes o mnoho lehčí vzbudit negativní emoci vůči něčemu. Máte na to nová média. Lidé mění rychleji boty, telefony, partnery, to se odráží i na politickém systému. Strany, které jsou dlouho u moci, jsou opotřebené a lidi chtějí čím dál víc rychleji něco nového,“ míní.

I když se například Zaorálek začal viditelně víc soustředit i na prezentaci na sociálních sítích, podle Žanonyho kampaň nevystačí jen s kvalitním facebookem. „ČSSD má řadu voličů, kteří si koupí noviny, podívají se na internet, jdou k lékaři, do práce a vidí billboard,“ popsal cesty, kterými chce voliče oslovit.

Ve srovnání se Slovenskem, kde dosud působil, necítí velký rozdíl. Zákony politické komunikace podle něj platí všude stejně. Odlišnost vidí v národní notě, kterou ve svém programu má Směr premiéra Roberta Fica. „Slováci po 1993 získali svou svébytnost a suverenitu, a ten pocit, že my se musíme prosadit, tam byl. Je tam stále a je to úplně přirozené,“ uvedl. V Česku taková potřeba podle něj není.

