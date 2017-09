Začaly nejdůležitější evropské volby, favoritem je strana Merkelové

Na 73 500 volebních místností se po celém Německu otevřelo přesně v 8:00 SELČ. Lidé, jejichž volební účast by mohla být o něco vyšší než před čtyřmi lety - 71,5 procenta, v nich do 18:00 SELČ mohou vybírat z celkem 42 stran. Reálnou šanci dostat se do parlamentu má šest uskupení.

Téměř nikdo nepochybuje o tom, že nejsilnější znovu bude CDU/CSU, která měla v průzkumech podporu kolem 36 procent voličů. Jisté se zdá i druhé místo pro sociální demokraty (SPD), kteří si mohou myslet na zisk kolem 22 procent hlasů. Strany současné velké koalice ale musí počítat s tím, že oproti volbám v roce 2013 o několik procentních bodů oslabí. Sociálním demokratům vedeným vyzyvatelem Merkelové Martinem Schulzem dokonce vážně hrozí nejhorší výsledek v dějinách spolkové republiky. Jejich dosavadním minimem bylo 23 procent v roce 2009.

Posílení naopak mohou čekat svobodní demokraté (FDP), kteří v minulých volbách poprvé za dobu spolkové republiky z parlamentu vypadli, a Alternativa pro Německo, která před čtyřmi lety skončila jen těsně před branami Spolkového sněmu. FDP se v posledních průzkumech pohybovala mezi devíti a deseti procenty a AfD, která svou kampaň postavila na tvrdé kritice migrační politiky kancléřky Merkelové, dosahovala zhruba na 11 až 12 procent. Do parlamentu by se stejně jako v předchozím období měli dostat i Zelení (kolem sedmi až osmi procent) a Levice (devět až deset procent).

Němci jsou už vůči hybridním akcím Kremlu imunní Bitva o Berlín 2017. Jak ovlivní německé volby Kreml?

Z voleb by mohla vzejít další velká koalice CDU/CSU a SPD, nebo vláda CDU/CSU, FDP a Zelených. V obou případech, z nichž ani jeden není bezproblémový, by na čele vlády zůstala Merkelová, která se vítězstvím ve čtvrtých volbách v řadě může vyrovnat velikánům německé politiky Konradu Adenauerovi (v čele vlády 1949-1963) a Helmutu Kohlovi (1982-1998).

Volební místnosti se uzavřou v 18:00 SELČ. Hned poté zveřejní veřejnoprávní televize ARD a ZDF odhady výsledků. Předběžné výsledky by mohly být známy nejdříve o šest hodin později.

O průběhu německých voleb bude po celý den informovat online přenos na Euro.cz, který se spustí během dopoledne.

