Za ukončnení intervencí. Rusnok je regionálním centrálním bankéřem roku

Režim devizových intervencí zahájila ČNB v listopadu 2013 s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR kvůli obavám z deflace. Stalo se tak rok poté, co klíčovou úrokovou sazbu stlačila k nule a vyčerpala tím prostor k uvolňování měnové politiky tradičním způsobem. ČNB se po centrálních bankách Izraele a Švýcarska stala teprve třetí centrální bankou, která použila kurz jako nástroj své měnové politiky. Intervence ukončila ČNB letos 6. dubna.

„Cenu chápu jako výraz uznání za to, že jsme transparentně avizovaným ukončením režimu devizových intervencí navázali na unikátní práci předchozí bankovní rady. Považuji to za dodatečné uznání naší neortodoxní měnové politiky, za kterou se na nás doma často snášela kritika. Je to vyznamenání nejen pro bankovní radu, ale pro celý odborný aparát ČNB,“ uvedl Rusnok.

V případě finanční stability magazín ocenil, že opatření k omezení úvěrů centrální bankou pomohla zabránit problémům na trhu s nemovitostmi a zachovat ziskové a udržitelné fungování bankovního sektoru.

ČNB letos a loni zpřísnila doporučení bankám ohledně poskytování hypoték. Vedl ji k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. V případě zhoršení ekonomického vývoje by se totiž mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Ocenění GlobalMarkets Award je udělováno od roku 2004 nejlepším ministrům financí a guvernérům centrálních bank z tzv. rozvíjejících se trhů. Vedle střední a východní Evropy je to dalších pět regionů, jako jihovýchodní Asie nebo Latinská Amerika. Ocenění v roce 2013 získal také bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.

