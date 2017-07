Vzduch znečišťuje podle průzkumu sto firem

Průzkum mapoval situaci od roku 1988, kdy byl založen Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Ze soukromých firem padají největší emise na hlavu společností ExxonMobil, Shell, BP a Chevron, zatímco mezi státem podporovanými firmami je to saúdskoarabská Saudi Aramco, ruská Gazprom a čínský uhelný průmysl, v němž státní nebo státem řízené firmy dominují.

Podíl čínského uhelného průmyslu na emisích skleníkových plynů od roku 1988 činil 14,3 procenta. Průzkum pojímá čínské firmy jako jeden celek, čímž se na žebříčku znečišťovatelů dostávají s přehledem na první místo. Následuje Saudi Aramco se 4,5 procenta a Gazprom s 3,9 procenta.

Přečtěte si komentář k pokrytectví kolem pařížské klimatické dohody:

„Do roku 1988 firmy znaly nebo měly znát destabilizující dopad svých produktů na životní prostředí,“ tvrdí CDP. Avšak většina z nich od té doby těžbu značně rozšířila, zatímco investice mimo oblast neobnovitelných primárních zdrojů energie byly relativně nízké.

Vliv na změnu ovzduší

Pokud bude těžba fosilních paliv zvyšována stejným tempem, jako v letech 1988 až 2017, průměrná teplota na Zemi do konce století stoupne o čtyři stupně Celsia. Vědci už několikrát varovali, že růst teploty jen o dva stupně povede ke katastrofálním a možná i nevratným změnám světového klimatu i ekosystému včetně zániku řady živočišných druhů, sucha a záplav.

CDP apeluje na investory a akcionáře producentů fosilních paliv, aby na podniky vyvíjeli všemožný tlak. „Tyto firmy jsou odpovědné za pětinu globálních průmyslových emisí skleníkových plynů, a to znamená, že investoři mohou mít na změnu klimatu významný vliv,“ zdůrazňuje zpráva. Investoři by měli firmy nutit, aby analyzovaly dopad klimatických změn na své podnikání a aby investovaly do moderních technologií.

CDP při práci na seznamu znečišťovatelů čerpala z veřejně dostupných dat, přičemž veškerá fosilní paliva spotřebovaná v průmyslové výrobě připisovala těžebním firmám. „Naším cílem není podniky jmenovat a zostudit, ale vnést do problému transparentnost a upozornit na tu mimořádnou skutečnost, že rozhodující roli ve znečišťování ovzduší hraje pouhá stovka subjektů,“ uvedl jeden z tvůrců projektu Pedro Faria. „Je zřejmé, že při řešení problému by měly nést svůj díl odpovědnosti,“ dodal.

Související články: