Východní Evropa se vrací k totalitě, tvrdí psycholog Zimbardo

„Ve Spojených státech každý z nás pochází z migrantů, ti všichni vybudovali Ameriku. Jinakost dělá život zajímavější,“ řekl Zimbardo. Manipulace strachem není nic nového, už Hitler před druhou světovou válkou vytvořil atmosféru strachu před Židy, v Americe začali politici masivně manipulovat se strachem po teroristických útocích v roce 2001, dodal.

Zimbardo se v zaplněném kinosále vyjádřil také k prezidentským volbám v USA, v nichž jednoznačně favorizuje Hillary Clintonovou. Donald Trump podle něj představuje zlo, dokáže mistrovsky manipulovat s médii. „Říká vyložené blbosti, protože ví, že se dostanou na titulní stránky, o politice nic neví,“ tvrdí Zimbardo. Podle něj vyhraje Clintonová, pokládá však za tragédii, že miliony lidí budou přesto hlasovat pro Trumpa.

Podstatnou část besedy věnoval Zimbardo svému vězeňskému experimentu ze 70. let minulého století. Spočíval v uzavření dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. Měl vnést světlo například do sporu o to, zda agresivita a brutalita spíše závisí na psychických predispozicích nebo je způsobena okolnostmi. Experiment musel být předčasně ukončen kvůli neočekávané krutosti dozorců a psychickému stavu všech účastníků experimentu. Jeden z nich se psychicky zhroutil.

Výsledek podle Zimbarda demonstroval sílu prostředí. Ukázalo se, že zdravý člověk vystavený extrémním podmínkám se může ve velmi krátké době radikálně změnit. „Vězeň, který se zhroutil, se pak stal vězeňským psychologem a pracoval na zlepšení podmínek ve věznicích,“ uvedl Zimbardo.

Zimbardo, jenž je čerstvým nositelem čestného doktorátu z Univerzity Karlovy, také představil svůj současný projekt The Heroic Imagination. Jeho cílem je učit lidi, jak aktivně zasahovat v krizových situacích. „Jde o to naučit mladé lidi základy sociální psychologie, které mohou být v krizových situacích užitečné, a lidé tak mohou efektivně a rozumně jednat,“ charakterizoval svůj projekt Zimbardo.

V soutěžní sekci Česká radost dnes diváci zhlédli světové premiéry dvou českých dokumentárních filmů. Snímek Miluj mě, jestli to dokážeš natočila Dagmar Smržová, která se na ploše celovečerního filmu v Česku poprvé věnovala sexuální asistenci u handicapovaných. Diskusi podle ředitele festivalu Marka Hovorky vzbudí film Andrey Culkové Český žurnál: Exekuce, v němž režisérka, jež se vlivem okolností dostala do exekučního řízení, dokumentuje, jakými pocity a situacemi se takový člověk prodírá a co zažívá. „Svůj příběh zároveň vsazuje do širšího kontextu,“ dodal Hovorka.

Další světovou premiéru nabídne hlavní soutěžní sekce Česká radost divákům v pátek. Bude jí snímek režiséra Filipa Remundy Krtek a Lao-c'. Dokument reflektuje aktuální a ožehavé téma současných česko-čínských vztahů. Filip Remunda jej natočil pro čtvrtou řadu dokumentárního cyklu Český žurnál, kterou Česká televize odvysílá ještě na podzim.

Festivalové projekce potrvají do neděle. Lidé uvidí v osmi sálech v několika programových sekcích 310 filmů. Program najdou zájemci na webu.

