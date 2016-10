Volební místnosti se otevřely. Sledujte ONLINE na Euro.cz

V krajských volbách lidé rozhodnou o tom, kdo bude příští čtyři roky řídit rozvoj jejich regionu a bude mít vliv na dostupnost zdravotní péče nebo stav silnic. V senátních volbách pak určí, zda budou mít vládní strany nadále většinu i v horní komoře a koaliční kabinet tak bude moci snáz prosazovat své záměry ještě alespoň rok.

Volit občané mohou dnes od 14 do 22 hodin. Další budou mít šanci ještě v sobotu od 8 do 14 hodin. Voliči si do volebních místností musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.

Senátní a krajské volby sledujte online:

Čtěte také:

Někteří Středočeši dostali špatně vytištěné volební lístky

Strany dají na kampaň půl miliardy, nejtransparentnější jsou ty malé