Volby v Německu online: Merkelová jasným vítzem. Úspěli i populisté z AfD

Vítězka voleb se do stranické centrály Nadace Korada Adenauera dostavila po sedmé hodině večer, kde ji přivítalo nadšené skandování „Angie, Angie, Angie…“. A to i přesto, že strana řadu voličů ztratila, což přiznala i sama Merkelová. „Doufali jsme bezpochyby v lepší výsledek,“ prohlásila staronová kancléřka před nadšenými straníky.

Slíbila, že v následujícím volební období udělá vše pro to, aby získala zpět voliče, kteří dali přednost pravicově populistické Alternativě pro Německo (AfD). Citelně menší nadšení panovalo v centrále sesterské CSU, kterou odliv voličů k AfD trefil ještě výrazněji. „Je to pro nás velké zklamání,“ glosoval výsledek šéf bavorské strany Horst Seehofer.

Třetí nejsilnější stranou v zemi jsou však nově pravicoví populisté z Alternativy pro Německo (AfD), kteří získali 13 procent hlasů a poprvé se tak dostanou do Bundestagu. Právě s touto stranou jsou přitom spojeny největší obavy. Ihned po oznámení prvních prognóz se rozhořely debaty, co to pro německou politiku znamená a zda se Bundestag nepromění v propagační pódium pravicových extrémistů.

„Největší nebezpečí AfD pro německou demokracii vidím v tom, že ochromí parlament, který se utopí ve vzájemných hádkách a osočování, kdo kdy koho urazil. Nezbude už pak prostor pro důležité otázky,“ obává se šéfredaktor vlivného levicového deníku taz Georg Löwisch. A první reakce nasvědčují, že AfD se určitě nebude krotit. „Dokázali jsme to, jsme v Bundestagu a změníme tuto zemi,“ nechal se ihned slyšet lídr AfD Alexander Gauland.

Sociální demokraté se s výsledky smiřují jen těžce:

SPD získala jen 20 procent hlasů, mnohem méně než sociální demokraté doufali. „Cíl jsme jasně minuli,“ prohlásil lídr strany Martin Schulz. SPD je tedy největším poraženým voleb. Naopak pro Zelené, kterým hrozilo, že se do Bundestagu vůbec nedostanou, hlasovalo nakonec relativně slušných 9,5 procenta voličů, což strana považuje za velký úspěch.

Do Spolkového sněmu se po čtyřech letech vrací také liberálové z FDP, kteří zaujali především díky charismatickému lídrovi Christianu Lindnerovi. „Díky voličům slavíme comeback,“ prohlásil Lindner, jehož proslov prakticky po každé větě přerušil bouřlivý potlesk fanoušků. Postkomunistická Die Linke s 9 procenty hlasů sice získala méně, než se očekávalo, pro vstup do parlamentu to ale bohatě stačí.

Teoreticky příchází v úvahu dvě vládní koalice. Buď bude pokračovat současná velká koalice CDU/CSU a SPD, což však někteří vedoucí strany okamžitě odmítli. Pravděpodobnější je tak vznik takzvané jamajské koalice složené z CDU/CSU, FDP a Zelených. Stejnými barvami jako vlajka ostrovního státu se totiž honosí i pravděpodobní členové příštího vládního kabinetu.

