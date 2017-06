Volby by po vládní krizi vyhrálo ANO. ČSSD by skončila až třetí za komunisty

Volby do Poslanecké sněmovny by v červnu podle STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,8 procenta hlasů před KSČM s 12,7 procenta. Výsledek třetí ČSSD se proti dubnovým číslům snížil zhruba o třetinu na 11,4 procenta. Hnutí ANO a komunisté si proti dubnu polepšili stejně jako čtvrtá ODS, která by získala 9,6 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM. Pokles průzkum zjistil u TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN), jejichž koalice s lidovci by se zřejmě do Sněmovny nedostala.