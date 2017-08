Vnitru chybí miliardy na vrtulníky a speciální jednotky. Bez zvýšení schodku to nepůjde, oponuje Pilný

Chybějící peníze jsou podle Chovance potřeba na věci, které ministerstvu ukládá zákon. Vyjmenoval například nákup vrtulníku, který policie potřebuje, aby mohla provozovat leteckou záchrannou službu. Dál podle něj jde například na projekt speciální policejní jednotky, která se zaměří na kontrolu údajů cestujících v letecké dopravě nebo tisk nových občanských průkazů. Podle Chovance jde o výdaje, které schválila vláda a vycházejí ze zákona. „To není, že by si to ministerstvo vnitra, policie, hasiči a další organizace vymyslely. Jsou to věci ze zákona, jsou to věci, které nám uložila vláda,“ uvedl Chovanec.

Zdůraznil, že peníze získat musí. „Pan ministr avizuje, že bez zvýšení schodku rozpočtu není schopen ty požadavky pokrýt. Nejsme jediní,“ uvedl Chovanec. Dohodnutý schodek rozpočtu pro příští rok je zatím 50 miliard korun. Dodal, že poprvé by se o rozpočtu mělo jednat příští týden na koaliční radě, která naváže na jednání vlády v Lednici. Pilný předpokládá, že by se o rozpočtu na vládě mohlo začít jednat 11. září.

Rozpočet na obranu poroste až do roku 2020. Čtěte více

Pilný po jednání ocenil, že vnitro snížilo své původní požadavky, když chtělo do rozpočtu získat 15 miliard korun. Prý chápe, že Chovanec se získanou částkou 1,2 miliardy korun není příliš spokojený. „Je to samozřejmě něco, co jejich požadavky uspokojit nemůže, ale to nemůže uspokojit žádné ministerstvo,“ dodal Pilný. Víc peněz podle něj nemůže dát.

Jednání s MF Pilným k rozpočtu skončilo patem.Na 3,4 mld.navíc MUSÍME trvat.Z bezpečnostní se kupčit nedá.Jednání budou pokračovat v pondělí — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 29. srpna 2017

Ministři se bavili také o růstu platů, které by chtěl Chovanec u bezpečnostních sborů opět zvýšit o deset procent. Pokud by podle Pilného měly platové požadavky projít, tak bude potřeba zvýšit dohodnutý schodek rozpočtu. „Pokud dojde k navýšení deficitu státního rozpočtu, tak alespoň část té částky se musí použít na skutečné priority a nejen na uspokojení platových požadavků,“ řekl Pilný. Zmínil například dopravní stavby nebo vysoké školy.

Čtěte dále: