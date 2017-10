Vládní last minute. Ministři budou těsně před volbami jednat o vzniku superregulátora

Formálním předkladatelem návrhu je Úřad vlády, týdeník Euro ale již dříve za skutečného autora označil šéfporadce premiéra Bohuslava Sobotky Vladimíra Špidlu. Inspirací je model zavedený v Německu, kde síťové služby – s výjimkou dodávek tepla a vody – reguluje jeden velký úřad s 2900 zaměstnanci. V první fázi dostanou ekonomická ministerstva a další zúčastněné úřady za úkol zvýšit efektivitu regulace přirozených monopolů, a to v termínu do poloviny roku 2020.

Autoři návrhu si přitom otevírají vrátka pro regulaci cen i v dalších odvětvích. „Jak ukazují aktuální poznatky o rychlém růstu cen léčiv a zdravotnických prostředků, bankovních poplatků, nájemného v bytech, výši sankčních a exekučních poplatků likvidačně dopadajících na statisíce českých domácností uvízlých v dluhové pasti a tak dále, potenciální záběr budoucí agendy Národního regulačního úřadu České republiky by mohl být mnohem širší,“ uvádí se v předkládací zprávě pro vládu.

Zatím však není jisté, zda vládní strany budou ochotny se tímto návrhem zabývat pouhý týden a půl před volbami do poslanecké sněmovny. Během projednávání návrhu v rámci připomínkového řízení v polovině tohoto roku návrh ostře kritizovala různá ministerstva i podnikatelské svazy.

Třeba resort financí upozornil, že Národní regulační úřad (NRÚ) má mít 1077 zaměstnanců, tedy více než dnes fungující regulační úřady. Současně však navrhovatelé tvrdí, že si jednotný regulátor vystačí s rozpočtem okolo jedné miliardy korun ročně, i když pouhý součet nákladů na Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad dnes vychází na 1,7 miliardy.

Chyby a nesrovnalosti nebyly jen faktického rázu. „Předložený materiál je nesrozumitelný a používají se v něm nezvyklá a matoucí slovní spojení. Mnohé věty, ale i celé odstavce, nedávají logický smysl,“ reagovali na návrh Špidlových lidí úředníci ministerstva průmyslu a obchodu.

Typicky špidlovský rukopis mají argumenty, že sjednocený superúřad by užíval cenovou regulaci jako nástroj sociální politiky a boje proti odlivu firemních zisků do zahraničí. „Regulační orgán musí být v souladu s právem Evropské unie nezávislý na vládě a parlamentu, a proto nemůže být vykonavatelem jakékoliv politiky,“ reagovali zděšení zástupci Hospodářské komory ČR.

Komora upozornila i na fakt, že již dnes je téměř nemožné, aby jeden člověk expertně ovládal celou oblast energetiky. Vedení NRÚ by však vyžadovalo „regulační supermany“, kteří by odborně zvládali několik oborů od energetiky přes telekomunikace až po dopravu. Státní správa s tabulkovými platy bude takové odborníky hledat jen těžko.

