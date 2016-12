Vláda bude řešit D8, Sobotka nevyloučil uzavření nového úseku

„V pondělí zasedá vláda, já chci, aby pan ministr dopravy informoval vládu o tom, jak reálně vypadá situace. Jaké jsou výsledky monitoringu D8 a jaká se předpokládají opatření,“ sdělil premiér Bohuslav Sobotka během krajské konference ČSSD v Teplicích.

Předseda vlády rovněž nevyloučil, že by se nestabilní úsek mohl v budoucnu uzavřít úplně. Rozhodující podle něj budou výsledky monitoringu. „Klíčové je, aby ministerstvo dopravy a ŘSD monitorovaly situaci v tom problematickém úseku. A pokud by se něco dělo, cokoli, co by mělo ohrožovat stabilitu té dálnice, tak je potřeba přijmout příslušná opatření, včetně uzavření dálnice v budoucnosti. Ani to se nedá vyloučit, protože ten terén je opravdu geologicky velmi složitý,“ doplnil Sobotka.

ŘSD v pátek večer oznámilo, že poslední úsek D8 před České středohoří bude zprovozněn s omezením. Důvodem jsou výsledky měření v nestabilním svahu. Omezení se bude týkat asi dvoukilometrového úseku nad Prackovicemi. Doprava bude svedena do jednoho dálničního pruhu. Podle premiéra jde o správné rozhodnutí. „Myslím si, že je to naprosto v pořádku, protože prioritní nesmí být dodržení nějakého termínu, který byl stanoven na ŘSD nebo na ministerstvu dopravy, prioritní musí být bezpečnost uživatelů té silnice, bezpečnost občanů. A takto to bude i v příštích týdnech a měsících,“ dodal Sobotka.

Ťok: Situace je bezpečná

Podle Ťoka je stavba provozuschopná a bezpečná. „To, co se stalo je, že při stavebních pracech, konkrétně při injektáži, to podloží začalo někde hluboko ve 20 metrech nebo ve 14 metrech v druhé sondě vykazovat pohyb, takže my jsme ho začali sledovat,“ uvedl ministr. Podobná věc se podle něj už jednou stala, když se dělaly odvodňovací stěny. Podloží se poté uklidnilo v řádu dní, týdnu, uvedl. Předpokládá, že je to stejná reakce a že se v blízké době provoz vrátí i na druhou stranu.

Nestabilita u estakády se poprvé ve větší míře ukázala v říjnu. Stavbaři museli kvůli propadu podpěry mostu rozebrat část dokončené dálnice a odtěžit desítky tisíc tun náspu. Součástí úpravy bylo vybudování šestnáctimetrové odvodňovací stěny a padesátimetrové kotvy. ŘSD monitoruje dálnici i její okolí sondami, výstupy z nich má každou hodinu.

Rozestavěná dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 asi v délce 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.