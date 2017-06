Vize Pirátů: průkazy, daně i registrace auta půjdou vyřídit přes internet

„Ve svém programu počítáme s tím, že firmu musí jít založit online, s poplatkem do 500 korun a tento poplatek musí jít zaplatit kartou,“ uvedl Bartoš. V současnosti minimální povinné náklady na založení firmy včetně soudních a notářských poplatků činí 10 113 korun, podotkl Bartoš. Piráti to slibují realizovat v nynějších podmínkách do pěti dnů, běžnému žadateli by to trvalo až tři týdny.

Podívejte se na rozhovor Euro TV s Ivanem Bartošem:

Piráti v případě volebního úspěchu slibují prosadit, aby po úřadech obíhala data, ne lidé. Elektronickou cestou by mělo být možné vyřídit nové doklady včetně občanského a řidičského průkazu nebo cestovního pasu. „Například změna trvalého bydliště by neměla trvat více než deset minut,“ uvedl Bartoš. Lidé by podle něj měli mít možnost podat přes internet daňové přiznání, které by se mělo vejít na jednu stránku.

Piráti se rozhodli kandidovat do říjnových sněmovních voleb samostatně, dosud mají parlamentní zastoupení jen v Senátu. Podle průzkumů patří mezi strany, které mají šanci na překročení pětiprocentního limitu pro vstup do dolní parlamentní komory.

Piráti vyhlásili smělý cíl: ve volbách chtějí deset procent

Co ve volebních programech slibují další strany?