Veřejných zakázek se letos vypsalo nejvíce za pět let

Veřejní investoři v ČR vypsali od začátku roku do konce září 7582 zakázek za 355,4 miliardy korun. Jde o nejvyšší hodnoty za posledních pět let. Objem vzrostl meziročně o 68,2 procenta, počet se zvýšil o 27,1 procenta. Jen za září se hodnota zvýšila téměř pětkrát. Vyplývá to z analýzy zpracované společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve věstníku veřejných zakázek.