Vedení ČSSD projedná, zda v čele ponechá Sobotku

Po dnešním odpoledním jednání politického grémia ČSSD by mělo být definitivně jasno, zda sociální demokracii a její kampaň do letošních sněmovních voleb i nadále povede premiér Bohuslav Sobotka. Spekulace o tom, že by se mohl Sobotka vzdát funkce předsedy ČSSD či volebního lídra, zesílily v posledních dnech, Sobotka se k nim ale dosud nevyjádřil.