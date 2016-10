Ve středních Čechách vyhrálo ANO. Jermanová osloví druhé Starosty

Výsledek strany předčil očekávání Jermanové. „Musím říci, že jsem byla velmi skeptická, když jsem viděla volební účast,“ uvedla. Z celkových 65 mandátů jich ANO získalo 16, STAN o jeden méně a ČSSD bude mít 11 zastupitelů. ODS získala deset mandátů, KSČM osm a TOP 09 pět. K urnám přišlo 34,76 procenta voličů. To je méně než před čtyřmi roky, kdy byla účast 36,45 procenta.

ANO získalo ve volbách 20,76 procenta hlasů, STAN 18,43 a sociální demokraté 13,75 procenta. ODS volilo 13,05 procenta lidí, komunisty 10,13 procenta a TOP 09 měla volební zisk 6,54 procenta.

V jednu chvíli to vypadalo, že se do zastupitelstva probojuje také Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strany práv občanů, nakonec jí ale chybělo 137 hlasů a se ziskem 4,96 procenta zůstala pod pětiprocentní hranicí. Předseda středočeské organizace Strany práv občanů Ladislav Košťák to zatím nechtěl komentovat, k volebním výsledkům se chce vyjádřit v pondělí.

ANO je ve středočeském zastupitelstvu nováčkem, ačkoliv vedoucí kandidátky Jaroslava Jermanová v něm kdysi zasedala, ale za ODS. V nové roli jsou i zastupitelé za TOP 09 a STAN. Zatímco v minulém zastupitelstvu měla TOP 09 se Starosty pro Středočeský kraj společný klub, nyní kandidovala obě uskupení samostatně.

Jako vítězná strana bude ANO aktivně oslovovat potenciální koaliční partnery. „Určitě se setkáme se všemi, kdo se dostali do krajského zastupitelstva,“ informovala Jermanová. Spolupráci s komunisty ale vidí až jako poslední možnost. „Moje orientace je středopravicová,“ dodala.

Ve volebním štábu v Praze Jermanová vyloučila, že by středočeské ANO jednalo se stranou Tomia Okamury Svobody a přímá demokracie (SPD). „My s nimi vyjednávat o složení koalice určitě nebudeme, nicméně jsou součástí zastupitelstva,“ odpověděla Jermanová na dotaz, zda je pro ni SPD možný partner.

Prioritou je pro ANO většina v krajské radě. Hejtmanskou funkci chce Jermanová zaujmout, na křesle podle svých slov nelpí, ale na druhou stranu by podle ní měl být hejtman z vítězné strany, jak zvolila většina voličů.

V roce 2012 vyhrála krajské volby ve středních Čechách ČSSD s 21,79 procenta hlasů před KSČM, kterou volilo 20,57 procenta. Sociální demokraté tak získali 20 mandátů a komunisté o jeden méně, což těmto dvěma stranám umožnilo vytvořit koalici s pohodlnou většinou hlasů. Třetí ODS získala 18,32 procenta, což jí vyneslo 16 křesel. Starostové pro Středočeský kraj, kteří tehdy kandidovali společně s TOP 09, získali 11,71 procenta hlasů a deset mandátů.