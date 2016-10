Ve středních Čechách se dále jedná. S rozpolcenou TOP 09

Vznikající koalici však nepodporuje celý klub TOP 09. Z jednání krátce po jeho zahájení odešli Tiso a dvojka na kandidátce Jan Jakob, za TOP 09 tak vyjednával pouze místopředseda středočeské TOP 09 Daniel Marek. Podle Jakoba k tomu neměl mandát.

Tiso při odchodu ze schůzky prohlásil, že TOP 09 je připravena na roli konstruktivní opozice a jednání o koalici pro ni končí. Jako důvod uvedl mimo jiné nominaci Jermanové na hejtmanku, dal by přednost lídrovi STAN Vítu Rakušanovi.

Podle Marka šlo jen o vyjádření lídra, užší vedení středočeské TOP 09 je prý nakloněno dalším jednáním. „Zůstáváme tři zastupitelé zvolení za TOP 09, kteří podporují tuto koalici, a myslím, že v tuhle chvíli budeme jednat dál,“ řekl Marek.

Na vlastní pěst

Jakob ale tvrdí, že Marek jedná na vlastní pěst a vedení krajské organizace spíš podporuje opačný postup. O situaci má večer jednat krajský výbor TOP 09. „Stojím za názorem našeho lídra Petera Tisa,“ sdělil dnes předseda strany Miroslav Kalousek. Ti, kteří pokračují v jednání, jsou podle Jakoba přeběhlíci a hrozí jim vyloučení ze strany. Je prý také otázkou, zda má koalice skutečně podporu tří zastupitelů TOP 09. Marek tvrdí, že ano. Kdo stojí na které straně, ale nechtěl říci. Kromě Tisa a Jakoba jsou v klubu TOP 09 ještě Michaela Vojtová a Milan Schweigstill.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dal již dřív najevo, že by byl nerad, kdyby TOP 09 byla v koalici, kde má ANO hejtmana. Marek uvedl, že si ve středu s Kalouskem telefonoval a některé věci si řekli. „Některé věci bych nekomentoval, věřím, že zvítězí zdravý rozum,“ uvedl.

Podle Marka je nicméně otázka, jak se bude dál vyvíjet jeho působení ve straně, v TOP 09 by ale rád zůstal, protože by byl rád, aby se strana trochu transformovala. „Budu jednat v tuto chvíli minimálně za ty tři lidi, kteří jsou na straně této koalice,“ řekl. Zároveň chce přesvědčit spolustraníky o tom, že toto rozhodnutí bylo správné.

Podpora STAN i ODS

Lídr STAN Vít Rakušan uvedl, že krajský výbor STAN se po dvouhodinové diskusi rozhodl podpořit projekt čtyřkoalice s TOP 09. Jednička na kandidátce ODS Martin Kupka dodal, že i ODS o tento koncept stojí.

Jermanová uvedla, že koaliční smlouva nebude určitě podepsána dnes, byla by ale ráda, kdyby to mohlo být do konce týdne. „Počítejte spíš na kraji týdne,“ upřesnila. Nyní se podle ní čeká debata o tom, kdo bude spravovat který odbor. Nadále platí, že ANO má mít v budoucí krajské radě čtyři zástupce včetně hejtmana, STAN také čtyři, ODS dva a TOP 09 jednoho.

Případná koalice ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů za TOP 09 by měla v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 44 křesel. ANO má 16 mandátů a STAN o jeden méně. ČSSD získala 11 křesel, ODS deset, komunisté osm a TOP 09 pět.

