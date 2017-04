Ve Stockholmu najel nákladní automobil do lidí, nejméně tři mrtví. Pachatel je na útěku

Podle očitých svědků auto vjelo do davu lidí a prorazilo průčelí obchodního domu Ahlens na nákupní třídě Drottninggatan ve středu města. Stovky lidí z místa incidentu uprchly, na zemi bezvládně leželo několik těl. Na místo dorazili vyšetřovatelé a zdravotníci, policie ulici uzavřela a evakuovala. Z televizních záběrů bylo patrné, že nad místem incidentu stoupal dým a nad centrem města přelétávaly vrtulníky.

Löfven podle agentury TT prohlásil, že všechno ukazuje na teroristický útok. Podle policie je na místě velké množství zraněných. Doprava metra byla v centru Stockholmu přerušena, obyvatelé a návštěvníci města jsou vyzýváni, aby se centru vyhnuli.

Švédský pivovar Spendrups podle listu Aftonbladet po útoku oznámil, že od dnešního rána nemá zprávy o jednom ze svých nákladních aut, které bylo zřejmě ukradeno. Podle fotografií z místa útoku použil zřejmý pachatel právě auto převážející pivo.

Podle televize SVT zazněly na místě incidentu i výstřely. Švédská policie uvedla, že informace o údajných výstřelech obdržela, ale nemůže je potvrdit. Drama se odehrálo na křižovatce velké dopravní tepny a jedné z nejfrekventovanějších pěších ulic ve švédském hlavním městě.

„Stáli jsme uvnitř obchodu s obuví a najednou lidé začali křičet“, řekl novinářů jeden ze svědků. „Viděl jsem nejméně tři mrtvé, ale nejspíš jich bylo víc,“ hlásil zpravodaj švédského rozhlasu.

V prosinci 2010 otřásly místem nedaleko dnešního útoku dva výbuchy, které byly dílem sebevražedného atentátníka. Při explozích v obchodní čtvrti v centru švédské metropole zahynul jen útočník, další dva lidé byli zraněni. Podle policistů se svým vozem mířil na třídu Drottninggatan, místo dnešního útoku.

Švédská zpravodajská služba SÄPO tehdy označila exploze za „velmi vážný teroristický útok“. K činu se na internetu přihlásili islamisté. „Toto je náš bratr, mudžáhid Taymour Abdel Wahab, který vykonal mučednickou operaci ve Stockholmu,“ citovala tehdy jejich prohlášení agentura AFP.

Muž, který teroristický útok ve Stockholmu spáchal, pak ve své závěti naznačil, že jednal na popud irácké větve teroristické sítě Al-Káida. Podle britského list Daily Telegraph Abdel Wahab odešel z irácké metropole Bagdád do Švédska v roce 1992 a v roce 2001 šel na studia do Velké Británie. Podle listu The Guardian vystudoval v roce 2004 sportovní terapii na Bedforshireské univerzitě v Lutonu.

Norsko a Finsko posilují bezpečnost Po útoku ve Stockholmu byla dnes zavedena zvýšená bezpečnostní opatření i v metropolích dalších severských zemí. Finská policie uvedla v centru Helsinek policisty do stavu zvýšené pohotovosti, nová bezpečnostní opatření hlásí i norské Oslo.



V centru Helsinek se objevily zesílené policejní hlídky. V Oslu a v několika dalších větších norských městech začnou podle místní policie prostorami na letištích procházet ozbrojení policisté. Hlídky přitom v Norsku obvykle střeží dopravní tepny beze zbraní. Větší pozornost budou bezpečnostní složky věnovat i místům s velkým shromážděním lidí.



Podle norských médií vedení silových rezortů zvažuje zvýšení stupně teroristické hrozby v zemi.

