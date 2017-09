Vaše požadavky přesahují mé možnosti, řekl Pilný učitelům. Ti uvažují o stávce

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) bude v nejbližším období jednat s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) o nárocích na zvýšení platů ve veřejné sféře. Pedagogům na dnešním protestu proti podfinancování školství v Betlémské kapli řekl, že nároky všech profesí na zvýšení mezd v příštím roce nemůže pokrýt. Požadavky ve školství převyšují o pět miliard to, co má k dispozici na zvednutí mezd v celém veřejném sektoru. Školské odbory na to zareagovaly hrozbou stávkové pohotovosti.