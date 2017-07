V Ženevě začalo sedmé kolo rozhovorů o Sýrii

Nynější rozhovory začaly den poté, co na jihozápadě Sýrie vstoupilo v platnost příměří dohodnuté USA a Ruskem. Klid zbraní je až na menší výjimky dodržován, jak alespoň tvrdí exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR).

Také de Mistura na tiskové konferenci ke klidu zbraní poznamenal, že „je toto ujednání dosud docela dobře plněno“, a vyjádřil naději, že má „docela dobré šance“ na úspěch.

Zmocněnec naznačil, že v Sýrii by mohly být vyhlášeny další klidové zóny, které by tamní obyvatelstvo uchránily před bombovými útoky. Takzvané deeskalační dohody by podle něj mohly konflikt zjednodušit a vést k fázi stabilizace, ale mohou být pouze přechodnými opatřeními. De Mistura také varoval před rozdělením země na různé vlivové oblasti.

Do konce dnešního kola jednání se podle Mistury ještě nedá očekávat žádný průlom, ale šance na pokrok jsou podle něj vyšší než dříve. Zmínil se mimo jiné o úspěchu v boji proti takzvanému Islámskému státu (IS).

Chabé naděje na úspěch

De Mistura měl v pondělí na programu nejprve setkání se zástupci vlády prezidenta Bašára Asada a poté s delegací opozice. Priority znesvářených stran se ale různí. Vládní delegace chce hovořit hlavně o „boji proti terorismu“, přičemž za teroristy považuje i povstalecké skupiny. Opozice chce zejména dohodu o předání moci a požaduje okamžitý odchod Asada. Ten ale odejít odmítá s tím, že o vedení země mají rozhodnout Syřané ve volbách.

Komentátoři ani do nynějšího kola jednání nevkládají velké naděje. Poslední rozhovory se konaly v Ženevě v květnu a zásadní průlom rovněž nepřinesly. Válka v Sýrii trvá už více než šest let a vyžádala si podle agentury AP přes 400.000 obětí. Z domovů vyhnala přes 12 milionů lidí, z toho na pět milionů uteklo do zahraničí.

V syrském konfliktu bylo už několikrát různými stranami dojednáno příměří, které ale bylo vždy porušováno. Poslední klid zbraní, tentokrát ve třech provinciích na jihozápadě Sýrie, dohodli minulý týden na summitu skupiny G20 za podpory Jordánska prezidenti USA a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin.

Organizace SOHR uvedla, že registruje jen sporadické porušení příměří, které začalo platit v provinciích Dará, Suvajda a Kunajtra v neděli v poledne místního času.

