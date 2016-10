V Polsku začala schůzka prezidentů Visegrádu

Prvním tématem, o kterém hlavy států na východopolském zámku Lańcut hovořily, byla větší podpora mladé generaci, aby nebyla nucena odcházet za lepším živobytím do ciziny. „Musíme zastavit vlnu emigrace, která vede tolik talentovaných a tvůrčích mladých lidí k opuštění naší země,“ apeloval hostitel schůzky. Právě statisíce mladých Poláků hledají lepší uplatnění v Británii, Německu či jiných zemích EU.

Prezidenti mluvili o „zaměstnanosti, podnikání, vědě a výzkumu, stipendiích a dobrovolnictví“, dodal Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru.

Setkání Zemana, Dudy, Andreje Kisky a Jánose Ádera se odehrává v rámci polského předsednictví V4.

„Společně zmůžeme více - to je základní poselství vyplývající z 25 let trvající spolupráce Polska, Česka, Slovenska a Maďarska v rámci visegrádské skupiny,“ zdůraznil Duda. Připomněl, že před čtvrt stoletím byla základním cílem visegrádské spolupráce integrace do euroatlantických struktur a toho se podařilo dosáhnout, všichni jsou nyní členy EU a NATO. Bez V4, která vytvořila důvěryhodnost střední a východní Evropy v očích západních spojenců, by „změna naší strategické situace byla rozhodně těžší“, dodal. Apeloval na V4, aby pomohla uchovat jednotnou EU, se stejnými možnostmi pro všechny členy. „Nechceme unii lepších a horších zemí, silnějších a slabších,“ prohlásil.

Zeman podle Ovčáčka poznamenal, že „V4 se ukázala jako politicky moudřejší a prozíravější, než byl zbytek EU, a to zejména u migrační krize“.

Naopak slovenský prezident Kiska podle serveru Teraz.sk upozornil, že V4 „historicky asi v žádném období neměla tak špatný obraz v Evropě jako má v v těchto dnech“. Proto na setkání vyzval všechny prezidenty, aby „působili na všechny nejvyšší politiky, aby nepoužívali V4 jako štít pro své vnitropolitické záměry“. Ze setkání podle Kisky musí vzejít signál, že „všichni vidíme V4 v jediné společné a silné Evropě“.

V sobotu se podle agentury AP k prezidentům připojí zástupci Unie, aby společně diskutovali o energetických otázkách. AP připomněla, že V4 spojuje odpor vůči návrhům na přerozdělování migrantů v rámci EU, ale že zejména Polsko a Maďarsko stavějí své národní zájmy nad zájmy unie jako celku.

Dále čtěte:

Nechcete uprchlíky? Přijdete o dotace, navrhuje italský premiér Renzi

FT: Vazby ve Visegrádu slábnou, Česko a Slovensko drží spolu

Jak si vážit EU? Lucemburský premiér by na den zavřel všechny hranice