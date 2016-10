V Plzeňském kraji ANO porazilo ČSSD o dva mandáty

„Vnímám, že jsou tam čtyři strany, které mají dvojciferný výsledek a další čtyři, které jsou těsně nad hranicí pěti procent. A tam někde se bude muset hledat průnik,“ uvedl. Zeman si dovede představit spolupráci s ČSSD, dopředu neodmítá ani spolupráci s ČSSD či komunisty, ale vzhledem k jejich výsledku nebudou jazýčkem na vahách. „Nechci vyloučit nikoho, v krátké době se to začne rýsovat,“ uvedl. ANO nebude při jednáních lpět na křeslu hejtmana. „Ale vítězství ve volbách má hodnotu, takže by to mělo být určitě vyměněno třeba za důstojné zastoupení v radě nebo za to, aby byly splněny naše volební cíle,“ uvedl.

Zeman podle průzkumů čekal, že by mohlo ANO porazit ČSSD. „Samozřejmě to ovlivnila i ta malá účast u voleb, která mě docela mrzí, a myslím si, že byla i v náš neprospěch. Ale jsem rád, že jsme cíl, který jsme si dali, splnili,“ řekl lídr.

ANO získala 21,52 procenta hlasů a 11 ze 45 míst v krajském zastupitelstvu. Na druhém místě skončila ČSSD se ziskem 17,35 procenta hlasů a devíti mandátů a třetí ODS má v zastupitelstvu osm křesel za 14,63 procenta hlasů. K volbám přišlo 35,74 procenta voličů, o zhruba 2,5 procentního bodu méně než při minulých krajských volbách.

Do zastupitelstva se dostane osm ze 17 kandidujících stran, hnutí a koalic, dosud nejvíc v historii kraje. Na čtvrtém místě skončila KSČM s 11,58 procenta hlasů a šesti mandáty. Starosty a Patrioty volilo 8,15 procenta voličů a dostanou čtyři křesla, TOP 09 dostalo 7,09 procenta hlasů a obsadí tři místa v zastupitelstvu. Koalice SPD a SPO volilo 5,33 procenta voličů a Koalici pro Plzeňský kraj 5,11 procenta a získají po dvou mandátech.

V roce 2012 vyhrála volby ODS, měla 26,48 procenta hlasů. Druhá ČSSD získala 24,89 procenta, KSČM 20,93 procenta a koalice TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj 5,5 procenta hlasů. ODS a ČSSD získaly po 15 mandátech, komunisté 12 a TOP 09 a Starostové tři. Kraji vládla koalice ČSSD a KSČM.