Ústí odvrátilo tučnou pokutu. Místo 296 milionů zaplatí 6,5

Původní pokutu vyměřil městu úřad regionálního operačního programu (ROP) Severozápad loni v květnu. Radnici v projektu vytýkal mimo jiné to, že po uchazečích o zakázku chtěla potvrzení bezdlužnosti. Primátorka Věra Nechybová (nez.) řekla, že za snížením pokuty je řada jednání a argumentování. Původně vyměřenou sankci radnice považovala za příliš přísnou. „Domníváme se, že za pochybení, která byla v rámci projektu zjištěna, byla sankce opravdu nepřiměřená,“ řekla Nechybová.

I po zaplacení pokuty se město může proti jejímu udělení bránit podáním žaloby. Tak už to dělalo v případě jiných sankcí. Zda to udělá i v případě muzea, zatím není jasné. „Můj názor je takový, že pokud se rozhodneme jít jednou cestou, tak bychom se jí měli vydat i teď. Ale je to věc názoru celého vedení města nebo rady,“ doplnila Nechybová.

Rekonstrukce muzea stála 447 milionů korun, evropská dotace činila 336,5 milionu. Případem rekonstrukce se zabývala i policie. Dospěla k závěru, že zakázka byla předražená o 53 milionů korun. Nikoho ale neobvinila, protože nedohledala, jak o ní hlasovali někdejší zastupitelé, a případ odložila.

Krajské město platilo pokuty za chyby v evropských projektech opakovaně. Například za projekt městských sadů má radnice platit 2,5 milionu korun a za bourání sektorového centra 7,9 milionu. Odvolací úřady výrazně snížily i pokutu kvůli opravě sídliště Mojžíř. Z původně vyměřených 116 milionů korun za IPRM (Integrovaný operační program) Mojžíř má zaplatit jen 7,3 milionu.

