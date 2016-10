USA přehodnocují podporu arabské koalice po masakru v Jemenu

Nálet podle představitele OSN v regionu Jamieho McGoldricka zabil více než 140 smutečních hostí na pohřbu otce člena povstalecké šíitské vlády v Saná. Zraněno bylo dalších více než 525 lidí. Povstalci z masakru obviňují arabskou koalici, která však uvedla, že žádný letecký útok na shromáždění více lidí v sobotu v Saná nepodnikla.

„Bezpečnostní spolupráce se Saúdskou Arábií není bianco šekem. Ve světle tohoto a dalších nedávných incidentů (v Jemenu) jsme zahájili okamžité přehodnocení naší již nyní výrazně snížené podpory koalici vedené Saúdskou Arábií,“ citovaly dnes tiskové agentury mluvčího americké bezpečnostní rady Neda Priceho.

Do první linie

Raketa vypálená z letadla zasáhla a zničila budovu, v níž se právě konal pohřeb otce ministra vnitra. Mezi oběťmi je podle nejmenovaných vládních představitelů řada vojenských a bezpečnostních činitelů povstalecké vlády. Tisíce Jemenců, řada z nich ozbrojených, dnes volaly po důkladném mezinárodní vyšetření krveprolití, které mnohým z nich vzalo příbuzné.

„Hledali jsme v budově i nemocnicích od (soboty) odpoledne do dnešního úsvitu, ale po všech těch útrapách jsme se dozvěděli, že je mezi mrtvými,“ řekl agentuře Reuters jeden z obyvatel Saná Ahmad Abú Tálib.

Bývalý jemenský prezident Alí Abdalláh Sálih, který má stále značný vliv v armádě a je klíčovým spojencem šíitského hnutí, dnes vyzval k mobilizaci a eskalaci útoků proti Saúdské Arábii.“Vyzývám všechny syny tohoto národa…aby se této agresi vší silou postavili a přišli do přední linie,“ prohlásil Sálih v projevu přenášeném televizí. „Ministerstvo obrany a vnitra i vedení armády musí učinit nezbytné kroky k bojové připravenosti na hranici (se Saúdskou Arábií),“ dodal. Sálih vládl zemi s přestávkami 33 let do roku 2012.

Bezodkladné vyšetření

Koalice vydala v noci na dnešek prohlášení, v němž vyjádřila soustrast rodinám obětí této události a dala najevo zájem připojit se při vyšetřování incidentu k americkým expertům. „Bezodkladné vyšetření bude urychleno… a tým vyšetřovatelů je připraven využít znalecký posudek americké strany,“ uvádí se v textu.

„Vyšetřovatelé budou mít přístup k údajům týkajícím se vojenských operací v daném sektoru a jeho okolí a výsledky budou zveřejněny okamžitě po skončení vyšetřování,“ slíbila rovněž koalice.

Konflikt v Jemenu začal v březnu roku 2014, kdy šíitští povstalci s podporou Íránu obsadili metropoli Saná a začali zabírat další území na západě a jihu země. Loni v březnu do konfliktu vstoupila arabská koalice pod vedením Saúdské Arábie. Hájí zájmy jemenské vlády, která se nejprve uchýlila do exilu v saúdské metropoli Rijádu a loni se usadila v Adenu na jihu Jemenu. Podle OSN již v bojích zahynulo přes 10 tisíc lidí, většinou civilistů.

