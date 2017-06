Úřady v Londýně evakuují tisíce lidí kvůli hořlavému obložení výškových domů

Úřady k tomuto kroku přistoupily po bezpečnostní kontrole budov. Po ní sdělily, že nejsou s to ručit za bezpečnost jejich obyvatel. Evakuovaní se stěhují do ubytovacího střediska a další místa se shánějí v hotelech v okolí.

Georgia Gouldová, která stojí v čele londýnské čtvrti Camden, sdělila, že opravy domů, ze kterých byli evakuováni lidé, mohou trvat až čtyři týdny. Později v rozhovoru pro rozhlas uvedla, že se opatření týká téměř 4000 osob.

Evakuace začala až večer

Michelle Urquhartová, která bydlí v jednom z domů, kde byla nařízena evakuace, uvedla, že ji místní úřady ve čtvrtek informovaly o tom, že se situace řeší. Další obyvatelka evakuovaného domu Shirley Philipsová řekla, že byla nucena dům evakuovat bez upozornění. „Proč s evakuací čekali do osmi do večera? Kam si myslí, že máme jít?,“ dodala.

Takto prý vypadá ubytovací středisko

Scene inside leisure centre where dozens of beds laid out for evacuees. Shot by a resident who's "dreading" prospect of night here. #CAMDEN pic.twitter.com/hjOp3NWdyf

Televizní stanice Sky News zveřejnila rozhovor s evakuovaným vozíčkářem Abdulem. Ten řekl, že pro něj nebylo zajištěno lůžko v hotelu a musí spát na nafukovací matraci.

It is our job to show we are listening and that we will stand up for the people of Grenfell Tower. My full statement https://t.co/U19do3Ccec