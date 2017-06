Úniků tajných informací je více kvůli glorifikaci pachatelů, tvrdí šéf CIA

„Domnívám se, že tento nárůst souvisí s fenoménem uctívání Edwarda Snowdena a dalších, kteří kradou americké tajné informace, aby se zviditelnili, kvůli penězům nebo z jakéhokoli jiného důvodu,“ řekl Pompeo. Dodal, že tajné informace se už nesnaží získat jen jiné státy, ale i nestátní, dobře financované zpravodajské organizace typu WikiLeaks, jejichž jediným cílem je „podkopat Spojené státy a demokracii“, uvedl šéf CIA.

Bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Snowden v roce 2013 zveřejnil množství utajovaných informací, které odhalily značný rozsah americké elektronické a telefonní špionáže; před stíháním Snowden utekl do Ruska. Server WikiLeaks nedávno zveřejnil tisíce dokumentů o nástrojích CIA pro kyberšpionáž. WikiLeaks předtím vydala 250 tisíc depeší ministerstva zahraničí USA, z nichž světová média ochotně čerpala celé měsíce.

Podle Pompea je organizace WikiLeaks „nestátní nepřátelskou tajnou službou".

Případy úniků tajných zpravodajských informací do médií, které se z dřívějších výjimek staly za Baracka Obamy běžnou věcí, se od Trumpova nástupu ještě rozšířily. Podle některých komentářů za to může neloajalita velkého množství státních zaměstnanců vůči novému prezidentovi i stále větší přesvědčení pachatelů podobných činů o beztrestnosti. Trump na to začal reagovat v květnu po zprávě, že informace, které Británie předala americkým tajným službám o teroristickém útoku v Manchesteru, se dostaly do amerických médií. Slíbil důkladné prošetření a potrestání viníků a úniky citlivých informací označil za závažné ohrožení národní bezpečnosti.

Pompeo potvrdil, že Trumpova vláda se zaměřila na zastavení úniků jakéhokoli druhu. „Myslím, že z hlediska odstrašování zaznamenáme úspěchy - to znamená, že úniky zastavíme - a že budeme úspěšní i v trestání těch, kteří to dělají,“ řekl Pompeo podle agentury AP.

