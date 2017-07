Ubylo heren. Meziročně o šest procent

Počet heren v Česku ke konci června meziročně klesl o šest procent na 3822. Vyplývá to z údajů ministerstva financí (MF). Podle odhadu MF by se do konce června 2018 měl jejich počet snížit zhruba o další čtvrtinu na 2766. Počet automatů a jiných technických zařízení vzrostl meziročně o více než pětinu na 58 611.