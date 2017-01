U Olomouce nouzově přistál záchranářský vrtulník slovenské firmy ATE

„Technická závada přinutila pilota s posádkou i se zraněným nouzově přistát. Porouchal se jeden motor. Nikomu se nic nestalo,“ řekla mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová. Pro zraněného pacienta přijela na olomoucké letiště sanitka. Ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček novinářům řekl, že vrtulník transportoval pacienta z obce Drahotuše do popáleninového centra v Brně. „Nad Prostějovem mu kontrolka hlásila možnou závadu motoru,“ uvedl.

Do motoru vrtulníku se podle Hubáčka zřejmě dostala kovová tříska. Stroj tak přistál jen s jedním zapnutým motorem. „Stává se to běžně i u velkých dopravních letadel. Je to taková v uvozovkách běžná závada, která se jednou za čas může stát. Tím pádem veškeré kontrolky začnou hlásit závadu na motoru a je nutné nouzové přistání a vypnutí motoru. To se stalo tady,“ řekl Hubáček.

Vrtulník v hangáru opravují technici. Firma ATE nouzové přistáni kvůli signalizaci kovové třísky v oleji potvrdila. Podle mluvčí Zuzany Hopjakové byly do motoru dodané nové součásti. „Při záběhu motoru se taková indikace může objevit,“ napsala Hopjaková. Firma předpokládá, že po prohlídce a motorové zkoušce bude vrtulník večer znovu nasazen do provozu. Záchranáři budou do té doby spolupracovat s leteckou službou Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. O nasazení nového typu vrtulníku firma neuvažuje.

Ministerstvo zdravotnictví si vyžádalo informaci o události, pilot podle úřadu reagoval podle předpisů. Podle mluvčí ministerstva Štěpánky Čechové má firma smluvní lhůtu 12 hodin, do které musí od události přistavit technicky způsobilý stroj a předložit posudek o provozuschopnosti.

Společnost ATE, která provozuje vrtulníkovou záchrannou službu na Slovensku, vyhrála loni výběrové řízení na provozovatele letecké záchranné služby v Olomouckém kraji. Od 1. ledna v regionu nasadila 21 let starý vrtulník Agusta A109 K2. Předtím tam provoz letecké záchranky pomocí vrtulníku Eurocopter pořízeného v roce 2010 zajišťovala firma Alfa-Helicopter.

Kraj změnu provozovatele letecké záchranné služby kritizoval, protože jediným kritériem při jeho výběru byla cena. Podle Košty se služba po technické stránce vrátila do doby před 25 lety, kdy v kraji začínala. Hejtman připomněl, že k podmínkám tendru nemohli mít připomínky zástupci záchranných služeb. Výběrové řízení označil za nesmyslné. „Byl vypsán tendr na něco, co funguje,“ řekl Košta.

Hejtman požádá ministra o schůzku. „Jako předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví jsem rozhodnut jednat s ministerstvem zdravotnictví o tom, co dál. Abychom opět dostali leteckou záchrannou službu do stavu, který odpovídá roku 2017,“ řekl Košta. Ministerstvo se debatě nebrání. „Čekáme na vyjádření autorit, které se zabývají bezpečností leteckého provozu. Teprve na základě dalších relevantních informací rozhodneme o případném dalším postupu,“ uvedla mluvčí.

Podle podepsané smlouvy bude leteckou záchrannou službu v kraji následující čtyři roky zajišťovat ATE . „Firma byla levnější proto, že sem dodala nemoderní vrtulník, který už má hodně nalétáno a je staršího roku výroby,“ řekl Hubáček. Asociace záchranných služeb prý marně požadovala, aby v tendru na leteckou záchrannou službu měla třicetiprocentní váhu kvalita služeb. „Dostali jsme starý vrtulník, tím pádem za nižší cenu, než nabízeli ostatní uchazeči s moderními stroji,“ řekl.

ATE zvítězila ve výběrovém řízení i na provozovatele letecké záchranné služby ze základny v Ústí nad Labem a službu tam měla zajišťovat rovněž od ledna. Ministerstvo zdravotnictví tendr ale zrušilo kvůli nejasnosti ohledně technických požadavků na vrtulníky. Podle zadávací dokumentace měly mít stroje „plnou certifikaci v kategorii A“, účastníci tendru si ale tento požadavek vysvětlovali rozdílně. Jeden tuto certifikaci prokázal, druhý ji neměl, ale doložil splnění kvalifikačních požadavků, které této certifikaci odpovídaly. Doloženou certifikaci nemá ani vrtulník, se kterým ATE létá v Olomouckém kraji.

