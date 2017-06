U londýnské mešity vjela dodávka do chodců, na místě je nejméně deset zraněných

Incident v městské části Finsbury Park na severu Londýna byl podle policie nahlášen krátce po 1:20 SELČ. Na místo vyrazily vozy záchranné lékařské služby. Stručná policejní zpráva hovoří o větším počtu obětí, ale neupřesňuje, zda jde o zraněné či mrtvé.

Žena bydlící v blízkosti místa incidentu sdělila televizi BBC, že viděla před mešitou bílou dodávku, která zřejmě zasáhla lidi odcházející z motliteb.

Podle informací listu The Sun najela dodávka do muslimů odcházejících z mešity, kteří opouštěli mešitu na Seven Sisters Road po ramadánských modlitbách. Zpráva The Sun hovoří o 12 zraněných a existují obavy, že dva lidé zemřeli.

Z dodávkového automobilu, který dnes v noci najel do chodců u londýnské mešity, podle svědků vystoupil muž a nejméně jednu osobu pobodal. Informoval o tom list Evening Standard.

