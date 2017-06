U londýnské mešity vjela dodávka do chodců. Jeden zahynul, deset dalších je zraněných

Incident v městské části Finsbury Park na severu Londýna byl podle policie nahlášen krátce po 1:20 SELČ. Na místo vyrazily vozy záchranné lékařské služby.

Při najetí dodávky do chodců u londýnské mešity zahynul jeden člověk a dalších deset lidí utrpělo zranění, oznámila policie. Za řízení Mayové se uskuteční zasedání výboru pro mimořádné situace.

Dva zranění byli podle policie ošetřeni na místě a dalších osm bylo převezeno do nemocnic. Řidiče dodávky zadrželi lidé na místě, následně ho zatkla policie. Je to osmačtyřicetiletý muž. Byl převezen do nemocnice, kde lékaři vyšetří jeho duševní zdraví.

Prohlédněte si snímky pořízené po útoku ve Finsbury Parku:

Žena bydlící v blízkosti místa incidentu sdělila televizi BBC, že viděla před mešitou bílou dodávku, která zřejmě zasáhla lidi odcházející z motliteb.

Podle informací listu The Sun najela dodávka do muslimů odcházejících z mešity, kteří opouštěli mešitu na Seven Sisters Road po ramadánských modlitbách.

Z dodávkového automobilu, který dnes v noci najel do chodců u londýnské mešity, podle svědků vystoupil muž a nejméně jednu osobu pobodal. Informoval o tom list Evening Standard.

Britská premiérka Theresa Mayová označila najetí automobilu do chodců u londýnské mešity za „strašný incident“. Je podle svých slov v myšlenkách se zraněnými. Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že ho incident naprosto šokoval.

„Stejně jako hrozné útoky v Manchesteru, Westminsteru a na londýnském mostě je to také útok na všechny naše sdílené hodnoty tolerance, svobody a úcty,“ uvedl ve svém prohlášení starosta britské metropole Sadiq Khan.

Starosta zároveň slíbil, že do ulic bude vyslán větší počet policistů k uklidnění skupin obyvatel, zejména těch, kteří dodržují muslimský postní měsíc ramadán.

„V myšlenkách jsem se všemi, kterých se dotkl tento odpudivý incident ve (čtvrti) Finsbury Park,“ uvedla britská ministryně vnitra Amber Ruddová. „Jsem v kontaktu s londýnskou policií, která potvrdila, že věc vyšetřuje její protiteroristická jednotka,“ dodala ministryně vnitra.

Křik a šok, popisují svědci

Svědci incidentu u londýnské mešity, kde najela do chodců dodávka, hovoří o šoku a křiku. Podle serveru BBC popisují záchranné práce a poukazují na rychlou reakci policie.

„Byl jsem šokovaný, šokovaný, šokovaný. Kolem mě byla těla,“ uvedl jeden ze svědků, kterému se podařilo uskočit dodávce z cesty. „Bohudík jsem se dostal stranou. Prostě jsem skočil,“ dodal.

Jedna z místních obyvatelek BBC řekla, že viděla lidi „křičet a řvát“. „Je hrozné sledovat policisty provádějící masáž srdce lidem na zemi v zoufalé snaze je zachránit. Jen doufám, že se jim to povedlo,“ uvedla další svědkyně.

„Slyšela jsem spoustu křiku a viděla mnoho pobíhajících lidí. Pak se začaly objevovat spousty policejních aut, vrtulníků a hasičských vozů,“ řekla podle listu Evening Standard jedna z místních obyvatelek.

„Reakce bezpečnostních a záchranářských složek byla opravdu rychlá a působivá,“ dodala. „Policie dorazila téměř okamžitě, náhodou projížděla kolem,“ upozornil jeden svědek.

