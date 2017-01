Turecko chce o Sýrii jednat i s USA

Turecko by uvítalo, kdyby se syrských mírových rozhovorů v kazašské Astaně účastnily i Spojené státy, uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Naopak do jednání by neměly být zahrnuty syrské kurdské milice YPG, které Ankara označuje za spojence Strany kurdských pracujících (PKK), již řadí k teroristickým organizacím. Spojené státy ale YPG v boji proti Islámskému státu podporují.