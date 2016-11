Trumpův plánovaný odklon od zelené může narazit na Ústavu

Vyhlídky pro světové klima vypadají podle odborníků spolu se zvolením Donalda Trumpa velmi bledě. Trump se podle NY Times již během své kampaně nechal slyšet, že americkou politiku v oblasti ekologie obrátí zcela opačným směrem.

Tomu nasvědčují i jeho první kroky. Do čela organizace zabývající se životním prostředím EPA (kterou otevřeně kritizuje) nyní dosadil Myrona Ebella. Ebell je podle listu Washington Post co se týče globálního oteplování „zarputilým skeptikem“ a je příznivcem myšlenky, aby se těžbě ropy, dřeva a zemního plynu otevřelo co nejvíce přírodního prostoru.

Trump nezklamal

Jak uvádí server Zmescience, Donald Trump zatím působí jako ostrý protiklad k Obamově politice, která se k podpoře obnovitelných zdrojů a „čistších“ technologií stavěla velice pozitivně. Podle určitých spekulací, kterými se ohání americká média, se Trump jako prezident bude snažit USA co nejrychleji vymanit ze závazků plynoucích z Pařížské klimatické dohody. Ušetřena ale nemusí být ani dohoda OSN z roku 1992.

Problémem, se kterým se ale Trump může při svém plánovaném ekologickém přemetu potýkat, je nedávný verdikt státního soudu v Oregonu. Ten uznal jako oprávněný nárok skupiny dětí a dospívajících ve věku mezi 9 a 21 lety podat ústavní žalobu na federální vládu USA kvůli nedostatečné aktivitě v oblasti ochrany životního prostředí.

Stabilní klima jako ústavní právo?

„Nemám pochybnosti o tom, že právo na životní prostředí schopné udržet existenci lidského života je základem pro každou svobodnou a řádnou společnost,“ odůvodnila svůj verdikt začátkem listopadu soudkyně Ann Aikenová. Podle jejího závěru je stabilní a udržitelné klima zásadním a ústavním právem všech amerických občanů.

Ústavní stížnost s názvem Juliana vs. Spojené státy americké tedy dostala zelenou a pravděpodobně zamíří k soudu během příštího roku. Podle názoru amerických médií lze očekávat, že bude kauza náležitě mediálně exponována a v případě, že nárok skupiny angažované mládeže uspěje, by mohla Trumpovým plánovaným odklonem od zelené politiky otřást. Mohl by totiž být protiústavní, což by „strážci pořádku“ nesvědčilo.

