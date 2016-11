Trumpovi se podařilo získat dělníky a venkov

Volební boj o úřad prezidenta Spojených států se změnil v dramatický stíhací souboj díky tomu, že republikán Donald Trump dokázal získat venkovské a dělnické oblasti země a demokratka Hillary Clintonová si nedokázala vybudovat silnou pozici ve velkých městských regionech, které jsou tradičně demokratické. V analýze průběžného volebního výsledku, který otevírá Trumpovi cestu do Bílého domu, to píše list The Wall Street Journal.