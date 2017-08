Trumpova čistka pokračuje. Skončit má hlavní stratég Bannon

Americký prezident Donald Trump údajně řekl svým poradcům, že se chystá propustit hlavního stratéga Bílého domu Steva Bannona. Podle dvou zdrojů z Trumpovy administrativy by však Bannon mohl ve funkci zůstat ještě nějakou chvíli. Jak dlouho by to bylo, však prý není jasné. Informoval o tom list New York Times (NYT).