Trumpa žaluje rekordních 190 demokratických zákonodárců kvůli firmě

Demokratičtí zákonodárci v žalobě podané u federálního soudu prohlašují, že Trump od lednového převzetí prezidentského úřadu skrze své firmy přijímá od zahraničních vlád peníze, k čemuž nemá souhlas Kongresu, ačkoli to vyžaduje americká ústava. Konglomerát The Trump Organization prezident formálně svěřil do správy svých dvou nejstarších synů Donalda mladšího a Erica. Ministerstvo spravedlnosti a ani Bílý dům se k záležitosti zatím nevyjádřily.

Podobnou žalobu na Trumpa kvůli zahraničním operacím jeho rodinných podniků podaly nedávno stát Maryland a také oblast hlavního města Washingtonu. Bílý dům na to tehdy reagoval tím, že Trumpovo jednání se ústavě neprotiví.

