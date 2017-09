Trump zvažuje nová protiimigrační opatření „na míru“ dotčeným zemím

Mluvčí Bílého domu Raj Shah uvedl, že Trump v příštím kroku učiní jen prohlášení, jímž vytyčí novou politiku. Mluvčí odmítl říci, kdy se tak stane, ani nenaznačil, zda to bude před vypršením platnosti březnového dekretu tuto neděli.

Poradce Dukeové Miles Taylor řekl, že „kroky by měly být přísné a šité na míru a měly by zahrnovat i cestovní omezení a rozšířené prověřování pro určité země“. Nespecifikoval ale, které země by to měly být, ani kolik jich bude. Podle tohoto doporučení by země měly být posuzovány například i podle toho, jak sdílejí s USA informace v boji proti terorismu.

Trump letos v březnu zakázal cestujícím ze šesti převážně muslimských zemí (Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie) na 90 dní vstup do USA a na 120 dní znemožnil vstup do země lidem odkudkoli na světě, kteří by mohli být uznáni jako uprchlíci. Nařízení zdůvodnil jako prevenci před teroristickými útoky.

Březnové nařízení ale záhy zablokovalo několik federálních soudů. Trumpův imigrační dekret částečně vstoupil v platnost až poté, co koncem června Nejvyšší soud rozhodl, že zákazy vstupu do USA se budou týkat pouze osob, které nemají ve Spojených státech žádné kontakty. Těm, kdo mají kontakty buď s jednotlivci, nebo organizacemi ve Spojených státech, vstup povolen bude. To znamená, že vstup nebyl zakázán studentům na amerických školách ani lidem, kteří mají ve Spojených státech zaměstnavatele.

