Trump vyhlíží rok 2020. Na znovuzvolení už vybral 800 milionů

Jen od července do konce září vybrala Trumpova kampaň od dárců přes deset milionů dolarů. Přispěli mu například miliardář John Catsimatidis, majitel největšího potravinářského řetězce na Manhattanu, či Dan Snyder, který vlastní tým amerického fotbalu Washington Redskins. Tento klub je v posledních letech kvůli svému údajnému rasistickému názvu, který uráží původní obyvatele, pod tlakem a čelí výzvám k přejmenování.

Z vybraných deseti milionů už kampaň čtyři investovala, z toho 1,1 milionu vydala na právní poplatky. Čtvrt milionu dostal právník Alan Futerfas, který zastupuje Trumpova syna Donalda v záležitosti údajného vměšování Rusů do loňských prezidentských voleb. Trump mladší v září před soudním výborem Senátu přiznal, že se v loňském roce sešel s ruskou právničkou, která mohla disponovat kompromitujícími materiály na kandidátku demokratů Hillary Clintonovou. Ze schůzky však podle něj nic nevzešlo.

Ve třetím kvartále také Trumpova kampaň zaplatila jeho vlastní společnosti Trump Corporation 25 tisíc dolarů za „právní konzultace“. Firmy se jménem Trump v názvu inkasovaly z vybraných příspěvků v tomto období přes 95 tisíc dolarů. Téměř 170 tisíc dolarů pak šlo na propagační předměty: trička, transparenty nebo čepice a hrnky. Na konci září měl výbor Trumpovy kampaně na účtu 18 milionů dolarů, tedy přibližně polovinu celkově vybrané částky.

Sanders, Biden a další. Demokraté hledají Trumpova soupeře

Značnou část příspěvků do rozpočtu pro Trumpovo znovuzvolení tvoří finanční dary do 200 dolarů. Ve třetím kvartále se na nich vybralo celkem 1,2 milionu dolarů. Americký prezident to považuje za potvrzení své popularity i přes stále se vršící kritiku na svou hlavu. V předchozím čtvrtletí byl však v jejich sběru úspěšnější: vynesly mu 1,9 milionu dolarů, přičemž celkově vybraná částka byla o dva miliony nižší než od června do září.

Že bude kandidovat znovu, Trump oznámil už při svém nástupu do úřadu. Šlo o netradiční krok. Američtí prezidenti totiž tradičně oznamují kandidaturu na další funkční období až po dvou letech ve funkci. Vybraná částka v prvním roce vládnutí se tak nedá srovnat s jeho předchůdci.

Už před svou lednovou inaugurací si Trump nechal zaregistrovat volební heslo Udržme Ameriku velikou (Keep America Great), s kterým chce vyrukovat do předvolební kampaně před prezidentskými volbami v roce 2020.

