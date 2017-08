Trump: Vojenské řešení sporu s KLDR je ve hře

„Vojenská řešení jsou nyní zcela ve hře a my máme prst na spoušti, pokud by Severní Korea jednala nerozumně. Doufejme, že si Kim Čong-un zvolí jinou cestu!“ napsal dnes šéf Bílého domu.

Spor mezi USA a KLDR se vyhrotil po sérii severokorejských raketových testů. Pchjongjang nedávno pohrozil, že disponuje balistickou střelou schopnou dosáhnout jakéhokoli místa na americkém území. Trump poté přišel se sérií ostrých výroků, v nichž KLDR mimo jiné varoval před „ohnivou zlobou, jakou svět neviděl“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes varoval před následky možného americko-severokorejského konfliktu. Slovní výpady, které spor doprovázejí, jsou podle něj „za hranou“. Země, která je „silnější a moudřejší“, by podle šéfa ruské diplomacie měla učinit první krok k řešení krize.

