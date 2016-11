Trump si vybírá své muže. Má už ministra spravedlnosti či šéfa CIA

Bývalý šéf vojenské rozvědky DIA Flynn, kterému bude příští měsíc osmapadesát let, byl blízkým poradcem Trumpa v předvolební kampani. V minulosti proslul jako tvrdý kritik Obamovy administrativy, je také zastáncem bližších vztahů s Ruskem a tvrdšího postupu proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Do výslužby odešel před dvěma lety.

Vystudovaný právník Sessions, který v minulosti zastával post alabamského ministra spravedlnosti, je považován za jednoho z nejkonzervativnějších senátorů. Server Politico ho před časem označil za ikonu republikánského konzervativního hnutí Tea Party.

Sessions byl podle portálu altoday.com prvním z úřadujících republikánských senátorů, kdo Trumpa veřejně ve stranických primárkách podpořil. S Trumpem sdílí i názor na stavbu zdi na hranicích s Mexikem, aby se zabránilo migrantům v živelném vstupu do USA.

Pompeo, který se rovněž hlásí k Tea Party, zasedá od roku 2011 ve Sněmovně reprezentantů USA za stát Kansas. Proslul jako kritik mezinárodní dohody s Íránem o jeho jaderném programu a v Kongresu proti ujednání hlasoval. Pompeo požádal o íránské vízum s tím, že se chce osobně ujistit o dodržování dohody; Teherán v červnu jeho žádost odmítl.

