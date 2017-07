Trump prý zvažuje výměnu ministra spravedlnosti Sessionse

Zdroje citované deníkem The Washington Post tvrdí, že otázka Sessionsova osudu je aktuální v posledních dnech, kdy Trump opakovaně a často veřejně vyjadřuje pocit zmaru nad ministrem spravedlnosti, který je zároveň i nejvyšším žalobcem.

Někteří Trumpovi spolupracovníci vnímají variantu Sessionsova odchodu jako možnou součást strategie směřující k odvolání zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který rozplétá kauzu ruské role během loňských prezidentských voleb v USA. Mueller se věnuje i vazbám Trumpova štábu a jeho rodiny s Moskvou, což je směr vyšetřování, který prezident tvrdě kritizuje a označuje to za hon na čarodějnice.

Proč Trump odmítá Zemana? Prý i kvůli vývozu českých zbraní

Trump před týdnem v rozhovoru s listem The New York Times prohlásil, že kdyby věděl, že se Sessions vzdá formálního dohledu nad vyšetřováním ruské kauzy, vybral by si na tento vládní post někoho jiného. Bílý dům sice následně ujišťoval, že Trump stále Sessionsovi důvěřuje a ani se nehodlá zbavit Muellera, ale prezident od té doby opakovaně ministrovi spravedlnosti jeho počínání vyčítá.

Například v pondělí si na twitteru Trump položil otázku, proč Sessions, který je podle prezidenta pod tlakem ze všech stran, nevěnuje pozornost „zločinům a ruským vazbám křivácké Hillary (Clintonové)“.

Na ministra spravedlnosti zaútočil i dnes. „Nejvyšší žalobce Jeff Sessions zaujal vůči zločinům Hillary Clintonové a únikům tajných informací VELICE slabou pozici,“ napsal Trump na twitteru. V dalším dnešním tweetu pak jako problém označil to, že vyšetřování neúspěšné demokratické prezidentské kandidátky má na starosti úřadující šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Andrew McCabe. „Dostal pro manželku 700 000 dolarů od H (Hillary)!“ tvrdí prezident. Naráží tak na fakt, že guvernér státu Virginie Terry McAuliffe, blízký spojenec Clintonové, pomohl získat McCabeově manželce Jill zmíněnou sumu na její kampaň v roce 2015, kdy se neúspěšně ucházela o křeslo ve virginském Senátu.

Problem is that the acting head of the FBI & the person in charge of the Hillary investigation, Andrew McCabe, got $700,000 from H for wife! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. července 2017

Na své oblíbené komunikační síti dnes Trump rovněž osočil Sessionse, že nevyšetřuje blíže neupřesněné ukrajinské snahy sabotovat jeho prezidentskou kampaň s cílem podpořit Clintonovou.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. července 2017

Ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu vzápětí Trumpovo nařčení ze sabotáže a podpory Trumpovy soupeřky odmítlo. „Zodpovědně prohlašujeme, že ukrajinská vláda nepomáhala žádnému kandidátovi v loňských volbách a jsme vděčni USA za to, že obě strany podporují Ukrajinu,“ napsal ambasáda na twitteru.

Ruská agentura Interfax poznamenala, že jakkoli Kyjev oficiálně hlásal v americké kampani neutralitu, o ukrajinské snaze pomoci Clintonové s hledáním kompromitujícího materiálu na Trumpa a šéfa jeho kampaně Paula Manaforta psal před časem server Politico.

Sessions, který patřil k Trumpovým oblíbencům, upadl v nemilost, když se v březnu kvůli možnému střetu zájmů zřekl jakékoli účasti na vyšetřování možného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb. Sessionsovy pravomoci tak v této kauze formálně převzal jeho náměstek Rod Rosenstein, který k Trumpově nelibosti jmenoval Muellera zvláštním vyšetřovatelem.

Ačkoli Trump tvrdí, že Muellera odvolat nechce, média spekulují o opaku. Vyšetřovatele sice podle The Washington Post nemůže prezident odvolat přímo, může ale nařídit Rosensteinovi, aby tak učinil. Pokud by Rosenstein odmítl vyhovět a místo toho sám rezignoval, může Trump po Sessionsově odvolání jmenovat úřadujícího ministra spravedlnosti, který prezidentův pokyn splní.

