Trump prý vymyslel synovo vyjádření o schůzce s ruskou právničkou

Objektem zájmu médií i kongresových výborů vyšetřujících údajnou součinnost osob napojených na Kreml s Trumpovým volebním týmem se Donald Trump junior stal poté, co na veřejnost pronikla informace o jeho schůzce s Nataljí Veselnickou. Právnička, která má podle médií kontakty na ruské vedení, mu údajně nabízela kompromitující informace o otcově sokyni v prezidentském klání Hillary Clintonové.

Krátce poté, co 8. července informaci zveřejnil list The New York Times, se Trumpovi poradci shodli, že jeho nejstarší syn musí co nejdříve podrobně zareagovat. Podle washingtonského listu však celou věc vzal do rukou prezident, který poradcům během letu ze summitu silných ekonomik G20 v Hamburku reakci svého syna nadiktoval.

Zveřejněné prohlášení hovořilo o tom, že schůzka se týkala především programu adopcí ruských dětí a volební kampaň nebyla jejím tématem. To se po několika dnech ukázalo jako nepravdivé tvrzení, neboť z e-mailů Trumpa mladšího vyplynulo, že mu Veselnická nabízela informace o Clintonové.

Trump versus Amerika. Charakteristika vládnutí, na kterou nejsme zvyklí ani v zemích třetího světa

„Tohle… nebylo nutné,“ řekl podle WP jeden z Trumpových poradců o prezidentově aktivitě při vzniku synova prohlášení. „Teď může někdo tvrdit, že právě on (prezident) se pokoušel zveřejnit zavádějící informace,“ dodal Trumpův člověk.

Možné maření vyšetřování ruské kauzy nyní zkoumá zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller a Trumpovi poradci mají obavy, že snaha vytvořit synovo nepravdivé prohlášení může prezidentovi přitížit.

Trump již vyvolal vlnu kritiky tím, že údajně s cílem potlačit vyšetřování možných ruských vazeb na svůj volební tým v květnu vyhodil šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, což oficiálně zdůvodnil nespokojeností s jeho prací. Prezident rovněž dal nedávno najevo nechuť k dalšímu působení ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, podle médií rovněž kvůli ruskému případu. Právě Sessionsův úřad jmenoval vyšetřovatele Muellera, na jehož odvolání si prý rovněž Trump brousí zuby.

Vliv Ruska na americké prezidentské volby objasňují vedle FBI a Muellera také čtyři kongresové výbory. Trump popírá jakékoli spojení s Moskvou a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.

Přečtěte si také: