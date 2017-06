Trump prý nemá nahrávky rozhovorů s Comeym

„Nemám ponětí, jestli existují 'pásky' či jiné nahrávky mých rozhovorů s Jamesem Comeym, ale já jsem nepořídil, ani nemám, žádné takové nahrávky,“ uvedl Trump na svém twitterovém účtu.

Výbory Kongresu se v rámci vyšetřování případu snaží zjistit, zda existují důvěryhodné záznamy rozhovorů, které vedl Trump se šéfem FBI dlouhé týdny před jeho nečekaným květnovým odvoláním. Comey při svém slyšení řekl, že od něho Trump chtěl příslib loajality a snažil se ovlivnit vyšetřování ruských vazeb svého exporadce Michaela Flynna. Trump to popřel a prohlásil, že je ochoten o jejich rozhovorech vypovídat pod přísahou, stejně jako to učinil Comey.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.