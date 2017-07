Trump jednal s Japonskem a Čínou. KLDR poté vystřelila mezikontinentální raketu

Střela Hwasong-14 letěla 39 minut a dosáhla výšky 2802 kilometrů. Následně přesně zasáhla svůj určený cíl, citovala státní severokorejskou televizi agentura Reuters. Americké tichomořské velení předtím sdělilo, že zaznamenalo odpal rakety z území KLDR a že dráhu střely sledovalo po dobu 37 minut.

Totalitní Severní Korea tak zřejmě dosáhla klíčového pokroku v naplnění svého plánu ohrozit Spojené státy, poznamenala agentura AFP. Otestovaná raketa může být schopna zasáhnout Aljašku, řekl zbrojní analytik citovaný agenturou AP.

Trump v první reakci na twitteru napsal: „Severní Korea právě vypustila další raketu. Nemá tento člověk (severokorejský vůdce Kim Čong-un) ve svém životě nic lepšího na práci? Lze jen těžko uvěřit, že Jižní Korea a Japonsko to ještě vydrží. Možná že Čína vyvine tvrdý nátlak na Severní Koreu a jednou provždy skoncuje s těmito nesmysly!“ Bílý dům zatím nezveřejnil svoje oficiální stanovisko.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....