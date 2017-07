Trump bude v Paříži jednat o Sýrii. Očekávají se demonstrace

Trumpův dnešní pracovní program začne krátce po poledni, kdy poobědvá s americkými armádními veliteli v sídle velvyslanectví USA. Odpoledne navštíví Invalidovnu, kde se sejde s Macronem, následně se oba přesunou do Elysejského paláce. Den pak ukončí společnou večeří v restauraci v Eiffelově věži s Macronem, které se zúčastní i manželky prezidentů.

V roli prezidenta je Trump ve francouzské metropoli vůbec poprvé a komentátoři se shodují, že to pro něj nebude snadná cesta. Ačkoli se na první pohled může zdát, že cesta přichází v pravý čas, aby odvedla pozornost od dalšího vývoje skandálu mezi jeho volební kampaní a ruskou rolí v amerických volbách, do které je nově zatažen i prezidentův syn Donald Trump mladší, s příjezdem do Paříže však vstupuje do příslovečné jámy lvové. Večer je navíc ohlášena demonstrace proti americkému prezidentovi.

„Trump je na návštěvě města, které opakovaně urážel. Když oznámil své rozhodnutí opustit klimatickou dohodu (známou jako pařížská), prohlásil, že byl „zvolen, aby zastupoval občany Pittsburghu a ne Paříže“. Opakovaně také říká, že město je zdecimováno hrozbou terorismu, kterou spojuje s přistěhovalci,“ poznamenala agentura AP.

Trump nelichotivě hovořil o francouzském hlavním městě i s odkazem na svého přítele Jima, jehož identita je pro americká média záhadou. „Paříž už dávno není Paříží,“ citoval Trump slova svého přítele, který mu prý řekl, že z toho důvodu tam už nejezdí.

Trumpa zřejmě neminou nepříjemné otázky novinářů na večerní tiskové konferenci s Macronem, týkat se podle odhadů médií mohou jak vztahu amerického prezidenta k městu, tak i k vazbám mezi jeho volební kampaní a Moskvou.

Zahraniční média rovněž připomínají, že i vztahy mezi Macronem a často nevypočitatelným Trumpem nejsou kvůli odlišným názorům na některé klíčové záležitosti, jako je ochrana klimatu či volný obchod, zcela ideální. Macron však návštěvu zcela jistě bude chtít využít k posílení vzájemné důvěry.

„Nepochybuji, že prezidenti budou hovořit o stavu vojenských akcí v Sýrii a o budoucnosti,“ citovala AP nejmenovaného představitele Elysejského paláce. „Macron opakovaně říkal, že vojenské akce nestačí, musíme plánovat rozvoj a stabilizaci,“ dodal.

Vedle Sýrie a dalších regionů Blízkého východu se bude podle Elysejského paláce Macron snažit přimět Trumpa k podpoře financování nových západoafrických vojenských sil, které by v oblasti Sahelu bojovaly proti radikálnímu hnutí Islámský stát. Díky rozvoji místních vojenských jednotek by pak Francie chtěla omezit svou tamní armádní přítomnost.

Trump, jehož letecký speciál Air Force One ráno přistál na pařížském letišti Orly, je od lednového nástupu do funkce v Evropě už potřetí. Poprvé se tak stalo v květnu v rámci jeho první zahraniční cesty, podruhé zde pobýval minulý týden, kdy navštívil Polsko a následně se zúčastnil summitu dvacítky ekonomicky nejsilnějších zemí světa G20 v severoněmeckém Hamburku.

