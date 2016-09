Trum slibuje: Čtyřprocentní růst, miliony míst a masivní daňové škrty

Sám Trump označil návrh za „patrně nejvíce prorůstový program, s největší podporou pracovních míst a rodin, v historii Spojených států“. Cíle programu vychází podle agentury Reuters z předpovědí o dopadu masivních daňových škrtů, odstranění „destruktivních“ regulací a tvrdšího postoje při vyjednávání obchodních smluv. „Vše, co dnes nefunguje, může být spraveno. Každé selhání můžeme obrátit v úspěch,“ prohlásil Trump.

Miliardář slibuje stabilní hospodářský růst na úrovni nejméně 3,5 procenta, což je o 75 procent více, než uvádí momentální ekonomické předpovědi. Ideální cíl jeho programu je však ještě vyšší, a sice dosažení a udržení dokonce čtyřprocentního růstu, což se naposledy podařilo administrativě Billa Clintona v druhé polovině devadesátých let. K tomu jí však tehdy výrazně dopomohla technologická revoluce vedená rozšířením užívání osobních počítačů a internetu, připomíná CNN Money. V loňském roce rostla americká ekonomika o 2,4 procenta.

Přestože sám Trump věří, že Clintonovy výsledky dokáže i překonat, jiní jeho optimismus nesdílí. Analytici britské poradenské firmy Oxford Economics v nedávné studii odhadli, že případné Trumpovo zvolení by americkou ekonomiku během prvního funkčního období stálo bilion dolarů (24 bilionů korun). To je více, než o kolik podle propočtů přišly Spojené státy během finanční krize mezi lety 2008 a 2009.

Seškrtání daní o biliony dolarů

Stěžejním opatřením k dosažení ambiciózního růstového cíle má být reforma daňového systému. Místo současných sedmi sazeb pro daň z příjmu fyzických osob počítá Trumpův plán jen se třemi, a to na úrovni 12, 25 a 33 procent. Současná horní sazba přitom činí 39,6 procenta. Co se týče daňových sazeb pro podniky, jasný návrh zatím nepadl. I tam se však očekává snížení sazeb, byť se až na úroveň 15 procent, jak Trump proklamoval před rokem. Způsobený odliv příjmů do státního rozpočtu hodlá Trump kompenzovat snížením stropu pro daňové úlevy a zejména seškrtáním vládních výdajů o 1 procento. Detaily těchto rozpočtových škrtů však ve svém plánu neuvádí. Zmiňuje jen, že by se nedotkly výdajů na obranu, zdravotní péči a sociální zabezpečení. Celkově kampaň realitního magnáta počítá s tím, že reforma sníží daňovou zátěž o 4,4 bilionu dolarů během první dekády (106 bilionů korun).

Zrušení regulací a podpora energetické produkce

Od snížení daňové zátěže si Trump slibuje růst aktivity na trhu, vytvoření nových pracovních míst a zvýšení celkového výstupu ekonomiky. Mezi další opatření, pomocí nichž hodlá kýženého růstu dosáhnout, patří podpora domácí energetické produkce, omezení regulací a změny v již uzavřených obchodních smlouvách.

Ve srovnání s původním plánem, jenž Trump vyhlásil loni v září a v němž sliboval snížení celkového daňového zatížení dokonce o 10 bilionů dolarů (24 bilionů korun), je včera představený program mnohem střízlivější. Přesto však řada odborníků vyjadřuje pochybnosti nad tím, zda škrty ve vládních výdajích společně s dalšími opatřeními budou stačit na zacelení obrovské díry, jež se v rozpočtu objeví se snížením daní. „Určitě bychom měli podpořit prorůstová opatření. Trump se vydal správným směrem, když sestavil mnohem méně nákladný program a zakomponoval do něj i úsporná opatření. Celý plán však stojí na růžových předpokladech a pochybných politických změnách a nepřinesl by odpověď na neudržitelný růst státního dluhu,“ uvedla v prohlášení Maya MacGuineasová, prezidentka neziskové organizace Committee for a Responsible Federal Budget.

