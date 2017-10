Třetina lidí by podle průzkumu volila Zemana, nejlepší hodnocení ale má Drahoš

Zhruba třetina z lidí, kteří se chtějí zúčastnit prezidentských voleb, by vybrala současného prezidenta Miloše Zemana. Na druhém místě je se zhruba pětinou hlasů bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Velká část potenciálních voličů - více než čtvrtina - ale stále neví, jakého kandidáta by zvolila. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).