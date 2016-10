Tony Blair přemýšlí o návratu. „Středová politika zvítězí,“ hlásí

Bývalý britský labouristický premiér Tony Blair uvažuje o návratu do politiky. Uvedl to v rozhovoru poskytnutém časopisu Esquire. Stav současné britské politiky mu prý dělá starosti, a přemýšlí proto, zda by se pro něj v budoucnu nenašla nějaká "role". Blair byl předsedou vlády v letech 1997 až 2007.