Teroristický útok v Londýně má sedm obětí. Policie zná totožnost útočníků

Útok odsoudila řada státníků včetně českého premiéra Bohuslava Sobotky, prezidenta USA Donalda Trumpa či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci britské královně Alžbětě II.

Britské politické strany s výjimkou Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) kvůli útoku přerušily do pondělí kampaň před čtvrtečními volbami. Večerní benefiční koncert pro oběti nedávného atentátu v Manchesteru se ale konat bude.

V Londýně se dopoledne kvůli atentátu sešel vládní výbor pro krizové situace COBRA. Premiérka Theresa Mayová v prohlášení po ukončení schůzky vyzvala k přísnější globální kontrole internetu, aby se zabránilo šíření extremistických názorů, a ke zpřísnění postoje vůči domácím radikálům. Země podle ní byla vůči extremistům „až moc tolerantní“. „Nemůžeme a nesmíme předstírat, že věci mohou pokračovat tak jako dosud,“ uvedla Mayová. Policie podle ní zmařila od útoku u britského parlamentu 22. března pět věrohodných teroristických spiknutí.

Šéf liberálních demokratů Tim Farron a někdejší předseda britské protievropské strany UKIP Nigel Farage shodně kritizovali slova Mayové o tom, že „už toho bylo dost“. Podle obou politiků měly úřady říci dost již po prvním útoku a prověrku protiteroristických opatření nařídit už dávno.

Na mostě London Bridge nejdřív vjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. BBC s odvoláním na jednoho ze svědků informovala, že atentátníci křičeli: „Toto je pro Alláha“.

Útok si vyžádal sedm mrtvých a 48 lidí bylo hospitalizováno, v nemocnicích jich nyní zůstává 36. Mezi mrtvými je i jeden Kanaďan a mezi zraněnými jsou vedle Britů také občané Austrálie, Francie, Německa a Nového Zélandu. Mezi oběťmi a zraněnými zatím nejsou hlášení žádní Češi, uvedlo ministerstvo zahraničí, které situaci dál sleduje.

Policie při zásahu postřelila jednoho civilistu, ten ale není v ohrožení života. Zbraň použilo celkem osm policistů, kteří vystřelili padesátkrát.

Ministryně vnitra Ruddová uvedla, že atentát souvisel s islámským radikalismem. Dodala nicméně, že protiteroristické úřady nedoporučily zvýšit stupeň ohrožení terorismem v zemi ze současného druhého nejvyššího na úplně nejvyšší, kritický. Policie podle ní totiž věří, že dopadla „všechny hlavní pachatele“ atentátu.

Identitu útočníků policie zatím nezveřejnila. Sousedé jednoho z nich ale vypověděli, že byl pákistánského původu, další soused pak hovořil o blízkovýchodních rysech.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!