Téměř rok po referendu začalo vyjednávání o brexitu. Domlouvá se časový plán

Britský vyjednávač David Davis prohlásil, že s Barnierem hodlá dohodnout nové, hluboké a zvláštní partnerství mezi Británií a jejími evropskými přáteli a spojenci. „Je toho víc, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje,“ upozornil Davis. Jednání začínají v pozitivním a konstruktivním tónu, řekl britský vyjednávač poté, co si před kamerami a fotoaparáty potřásl rukou se svým protějškem z EU v bruselském sídle Evropské komise.

„Vítej Davide. Dnes zahajujeme vyjednávání o spořádaném odchodu Spojeného království z Evropské unie,“ přivítal Barnier, někdejší francouzský politik a eurokomisař, svého britského partnera a protihráče. Uvedl, že o výsledcích dnešního jednacího kola bude později v týdnu informovat prezidenty a premiéry 27 zemí EU na summitu v Bruselu. Rád by jim prý řekl, že začátek vyjednávání byl „konstruktivní“.

Britové o svém odchodu z Evropské unie rozhodli těsným výsledkem referenda skoro před rokem. Londýn ale formálně svůj záměr odejít oznámil ostatním unijním zemím až letos na konci března, vyjednávat se začalo až nyní, po britských parlamentních volbách. Británie by se mimo EU měla ocitnout dva roky od oficiálního oznámení o odchodu, tedy na jaře 2019.

Barnier do jednání vstupuje vybaven mandátem od ostatních 27 členských zemí unie pro první fázi rozhovorů, tedy pro domluvu toho, jak bude vypadat odchod Britů z unie. EU chce nejprve mluvit o potřebě zachování práv občanů EU v Británii i po brexitu, což je téma, které v pátek v Londýně v rozhovoru s královnou Alžbětou II. zmínil i český prezident Miloš Zeman.

Druhou pro unii významnou věcí je vyrovnání všech finančních závazků, které na sebe Británie jako člen bloku vzala. A třetí právě režim na nové vnější hranici EU, která vznikne mezi Irskem a britským Severním Irskem. Teprve, až bude v těchto věcech dosaženo „výrazného pokroku“, což by se mohlo stát na podzim, dají státy EU Barnierovu týmu mandát k tomu, aby s Davisem a jeho týmem začal jednat také o nové podobě vzájemných vztahů. Tedy o široké oblasti budoucí spolupráce od obchodních vztahů přes spolupráci v bezpečnosti a obraně až třeba po školství a kulturu.

Johnson: je třeba hledět za horizont

Britský ministr zahraničí Boris Johnson, který se dnes v Lucemburku účastní pravidelného jednání ministrů zahraničí EU, řekl, že je třeba více než na konkrétní diskuse o penězích a podobně „hledět za horizont“.

„Je třeba myslet na budoucnost, na nové, hluboké a speciální partnerství, které chceme s našimi přáteli ustavit,“ prohlásil Johnson. Dnes započaté vyjednávání podle něj rozhodně povede ke „šťastnému rozuzlení“, které bude přínosem pro obě strany rozhovorů.

Barnier dnes na úvod schůzky vyjádřil v souvislosti s tragickými událostmi posledních dnů své sympatie britské veřejnosti. „Jsou to časy zkoušek, jako ty současné, které nám připomínají hodnoty a odhodlání, jenž sdílíme s našimi nejbližšími spojenci v Evropě,“ reagoval Davis.

Klíčová data harmonogramu brexitu 21. června - Tradiční projev britské královny Alžběty II., který zahájí legislativní období nově zvoleného parlamentu a představí program vlády. 22. - 23. června - Summit EU. Měl by začít v sestavě evropské osmadvacítky. Od premiérky Mayové se očekává krátké vyjádření k jednáním a situaci Británie po volbách. Prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí se poté ve čtvrtek večer sejdou k diskusi o brexitu už bez britské kolegyně. Vyjednavač Michel Barnier by měl prezentovat stav v pondělí zahájených rozhovorů. 26. června - Zpráva Evropské komise o začátku jednání. Komise v rámci formální procedury předloží zprávu o začátku jednání o brexitu. 17. července - Po další výměně diplomatických dokumentů začne druhé kolo jednání o brexitu. 1. - 4. října - Stranická konference konzervativců. Protože není jisté, zda bude premiérka Theresa Mayová i na konci roku předsedkyní konzervativců a premiérkou Británie, stranická konference Konzervativní strany v Manchesteru bude podstatná pro další směr jednání. Říjen - prosinec - Pokud se Barnierovi podaří významně pokročit v první fázi jednání, tedy v rozhovorech o podobě britského odchodu z EU, dají členské státy unie jeho týmu mandát k zahájení diskusí o nové podobě vzájemných vztahů mezi unií a Británií jako zemí mimo blok. Říjen 2018 - Barnier se vyslovil pro to, aby do října 2018 byly podmínky odchodu a budoucí uspořádání dokončeny tak, aby mohl začít proces ratifikace v jednotlivých členských zemích. Březen 2019 - Do této doby by měl být zakončen proces ratifikace v jednotlivých členských zemích, v Evropské komisi i v Evropském parlamentu. K ratifikaci dohody před jejím začátkem platnosti se zavázal i britský parlament. Duben 2019 - Odchod Británie z EU.

