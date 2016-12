Syrská armáda ovládla centrum Aleppa, povstalci žádají příměří

Armáda začala postupovat do historického centra v úterý. Vojsku a jeho spojencům se v minulých dnech podařilo vybojovat už dvě třetiny původně povstaleckých částí velkoměsta, tvrdí agentura Reuters.

Východ byl od roku 2012 v rukou oponentů Damašku, vláda kontrolovala zbytek. V minulých dnech se armádě podařilo vybojovat nejprve povstalecké čtvrti na severovýchodě Halabu, odkud pak postupovala dále na jih. Ramí Abdar Rahmán ze SOHR řekl, že pokud padne čtvrť Šaar v centru, budou povstalci vytlačeni na jihovýchod města. Agentura AP tvrdí, že Šaar je v rukou armády.

Podle dnešních zprávy SOHR se povstalci po těžkých nočních bojích stáhli ze Starého Města a vojsko má v rukou rovněž sousední čtvrti Báb Hadíd a Akjúl. Představitel jedné z povstaleckých skupin agentuře Reuters sdělil, že armádní jednotky mají v rukou jen část Starého Města, ne celé. Povstalci ale opustili své pozice v blízkosti historicky cenné Umajjovské mešity. Syrská armáda agentuře Reuters potvrdila, že jednotky se zmocnily dvou čtvrtí severně od citadely, která je v srdci města. Rebelové podle armády ustoupili z Báb Hadídu a Akjúlu dále na jih.

Přečtěte si: Arabské jaro stálo země Blízkého východu přes 15 bilionů

Povstalci dnes požádali o pětidenní příměří, které má umožnit evakuaci 500 lidí, kteří potřebují naléhavě lékařskou pomoc. Bojovníci souhlasí také s tím, aby z východní části odešli civilisté, kteří si to budou přát. Měli by mít ale podle nich právo odejít na sever od města, ne do provincie Idlib, která je sice v rukou povstaleckých skupin, ale v níž se také bojuje. Pro evakuaci povstalecké skupiny žádají dohled OSN. Jakmile budou vyřešeny naléhavé humanitární problémy, měly by podle povstalců začít rozhovory o budoucnosti města.

Rezoluci o několikadenním příměří se tento týden snažila schválit Rada bezpečnosti, ale kvůli vetu Ruska a Číny text neprošel. Podle Rusů by příměří bylo špatné rozhodnutí, protože by povstalcům jen pomohlo přeskupit síly.

Rusko jako spojenec Damašku hodlalo jednat s USA o dalším postupu, ale rozhovory, jež měly tento týden začít v Ženevě, byly zrušeny. Nově se s nimi počítá tento týden v Hamburku. Cílem bylo přinutit rebely odejít z východních čtvrtí, ale jejich velitelé to předem odmítli. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že při povstaleckém bombardování byl v západním Halabu těžce zraněn plukovník ruské armády, který působil jako vojenský poradce. Po několika dnech pak zraněním podlehl v nemocnici. Posmrtně mu bude uděleno vojenské vyznamenání. Rusko do bojů v Sýrii vstoupilo loni v září a od té doby přišlo o asi dvacet vojáků.

Boje jsou hlášeny také ze severu Sýrie. Turecká redakce televize CNN oznámila, že dva turečtí vojáci padli poblíž města Al-Báb, o nějž Turci bojují.

Čtěte dále: